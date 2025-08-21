اعزام ناوهای جنگی آمریکا به سواحل ونزوئلا؛ بیانیه کاخ سفید علیه مادورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رویترز و ای‌اف‌پی به نقل از منابع اعلام کردند که سه ناو جنگی آمریکا که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام شده‌اند، تا آخر هفته جاری در منطقه مستقر خواهند شد؛ این بخشی از اقدامات واشنگتن برای مبارزه به قاچاق مواد مخدر از این کشور آمریکای لاتین خوانده شده است!

اعزام این ناوهای جنگی پس از آن انجام شده است که دولت ترامپ فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را تشدید کرده است. واشنگتن به‌تازگی با ادعای همکاری مادورو با باندهای قاچاق کاکوئین و مواد مخدر به آمریکا، مبلغ جایزه تعیین‌شده برای بازداشت وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد!

منابع خبری گفته‌اند که یک ناوگروه آبی-خاکی متشکل از سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» به سمت سواحل ونزوئلا حرکت کرده و تا یکشنبه هفته آینده به مقصد خواهند رسید.

دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که سه ناوشکن مذکور حامل ۴۵۰۰ نیرو شامل ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا هستند.

مادورو روز دوشنبه گفت که در واکنش به «تهدیدهای» آمریکا، میلیون‌ها شبه‌نظامی را به سراسر ونزوئلا اعزام خواهد کرد.

واشنگتن مادورو را به هدایت باند قاچاق کوکائین موسوم به «Cartel de los Soles/ کارتل خورشیدها» متهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته این کارتل را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که «ترامپ کاملاً روشن و محکم اعلام کرده که آماده استفاده از تمام عناصر قدرت آمریکا برای متوقف کردن سیل ورود مواد مخدر به کشور ما و کشاندن تمام مسئولان پای میز محاکمه است.»

وی مدعی شد: «از نظر دولت کنونی (آمریکا)، مادورو رئیس جمهوری مشروع نیست؛ او سرکرده فراری این کارتل است که در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر به این کشور، علیه وی کیفرخواست صادر شده است.»

لوسیا نیومن، خبرنگار الجزیره در آمریکای لاتین گزارش داده که مادورو دستور استقرار و آماده‌باش تمام پهپادها را برای ۳۰ روز آینده صادر کرده است؛ نشانه‌ای که از پیش‌بینی وی مبنی بر انتظار حملات هوایی و نه دریایی حکایت دارد.

نیومن گفته است که «تعهد ترامپ نسبت به اعزام ناوهای جنگی آمریکا به کارائیب و سایر مناطق آمریکای لاتین برای متوقف کردن ورود مواد مخدر به ایالات متحده، چیزی بیشتر از یک تهدید صرف علیه ونزوئلا به نظر می‌رسد و می‌تواند برای بسیاری از کشورهای منطقه صادق باشد.»