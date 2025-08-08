بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجموع بیماران و زائرانی که از خدمات درمانی و بهداشتی این بیمارستان در مرز باشماق بهره‌مند شده‌اند به ۱۳۸ نفر رسیده است.

وی گفت: بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ‌الاسلام که بار اصلی خدمات درمانی در این منطقه را بر دوش دارد، در این مدت شاهد مراجعه ۱۲۷ نفر بوده است. از این تعداد، ۱۲۴ نفر به صورت سرپایی درمان شده‌اند و ۳ نفر نیز برای طی دوران نقاهت و دریافت مراقبت‌های بیشتر، بستری شده‌اند.

رئیس بیمارستان صحرایی شهید ماموستا شیخ الاسلام اذعان کرد: امدادرسانی به موقع اورژانس ۱۱۵ نیز در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است که تاکنون ۵ مأموریت، انجام شده است.

هدایی تصریح کرد: با توجه به شرایط بیماران، ۴ نفر از مراجعان به بیمارستان‌های دیگر برای دریافت خدمات تخصصی‌تر ارجاع داده شده‌اند که این ارجاعات شامل یک نفر به بیمارستان امام خمینی دیواندره، چهار نفر به بیمارستان کوثر سنندج و یک مورد مادر باردار پرخطر به بیمارستان بعثت سنندج بوده است.

فعالیت‌های گسترده بهداشتی در مرز باشماق

وی افزود: در کنار خدمات درمانی، کمیته بهداشت و درمان اربعین با رویکردی پیشگیرانه، فعالیت‌های بهداشتی گسترده‌ای را در مرز باشماق پیگیری می‌کند و در این راستا، ۹ تیم عملیاتی متشکل از ۱۹ کارشناس بهداشت به صورت فعال در حال ارائه خدمات هستند.

رئیس بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ‌الاسلام افزود: بازرسی مستمر از موکب‌ها و مراکز تهیه غذا از جمله اقدامات مهم این تیم‌ها است که تا کنون ۶۴ مورد بازرسی صورت گرفته تا از سلامت مواد غذایی توزیعی اطمینان حاصل شود.

هدایی گفت: همچنین، ۴۲ مورد تست PCR از زائران و خادمان برای پایش سلامت و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری‌ها انجام شده است. کشف و معدوم‌سازی ۳ مورد مواد خوراکی غیرمجاز نیز نشان از نظارت دقیق بر سلامت ورودی‌ها دارد.

وی بیان کرد: بیمارستان سیار شهید ماموستا شیخ‌الاسلام و تیم‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در ایام اربعین با عشق و ارادت در مرز باشماق حضور دارند تا خدمت‌گزار زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشند