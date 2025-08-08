  1. استانها
۲۰۰ هزار واحد مسکن برای فرهنگیان احداث می‌شود

۲۰۰ هزار واحد مسکن برای فرهنگیان احداث می‌شود

نور - رئیس مجمع نمایندگان مازندران و عضو کمیسیون آموزش مجلس از بررسی طرح ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای فرهنگیان در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در نشست فراکسیون فرهنگیان با وزیر آموزش و پرورش، این طرح مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مابقی مطالبات در سال آینده پرداخت شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: در این جلسه، مسائل مهمی از جمله تبدیل وضعیت نیروهای مهرآفرین، جبران کمبود معلم، وضعیت نیروهای پیش‌دبستانی و نهضتی و همچنین برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان بررسی شد.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات معلمان، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که امسال نیمی از تفاوت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان پرداخت شود تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی این قشر زحمت‌کش مرتفع گردد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: مجلس و دولت مصمم هستند تا با همکاری یکدیگر، گام‌های عملی برای بهبود وضعیت فرهنگیان بردارند و این پیشنهاد نیز در همین راستا مطرح شده است.

