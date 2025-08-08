به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در نشست فراکسیون فرهنگیان با وزیر آموزش و پرورش، این طرح مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مابقی مطالبات در سال آینده پرداخت شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران افزود: در این جلسه، مسائل مهمی از جمله تبدیل وضعیت نیروهای مهرآفرین، جبران کمبود معلم، وضعیت نیروهای پیش‌دبستانی و نهضتی و همچنین برنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان بررسی شد.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات معلمان، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که امسال نیمی از تفاوت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان پرداخت شود تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی این قشر زحمت‌کش مرتفع گردد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: مجلس و دولت مصمم هستند تا با همکاری یکدیگر، گام‌های عملی برای بهبود وضعیت فرهنگیان بردارند و این پیشنهاد نیز در همین راستا مطرح شده است.