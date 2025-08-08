  1. سیاست
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

عارف: عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول است، البته افزایش قیمت‌هایی که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی بود را شاهد بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در آستانه روز خبرنگار و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شما الان خبرنگار بودید، به عنوان یک خبرنگار از معاون اول رئیس‌جمهور چه سوالی مطرح می‌کردید، تاکید کرد: همانگونه‌ای که بارها اعلام کرده‌ام خبرنگاری را بویژه در کشورهایی همانند ایران که توقعات بالا است، جز مشاغل سخت می‌دانم و این شغل با سختی‌های متعدد و متنوعی روبرو است.

وی همچنین تصریح کرد: در این روزهایی که کشور در معرض تهدید، تحریف و جنگ ترکیبی رسانه‌ای قرار دارد، این خبرنگاران هستند که با شجاعت، هوشمندی و تعهد حرفه‌ای، روایت درست را زنده نگه می‌دارند و اجازه نمی‌دهند واقعیت‌ها در طوفان جعل و شایعه دفن شوند.

عارف ادامه داد: من به عنوان یک خبرنگار درباره آینده وضعیت اقتصادی کشور به عنوان مهمترین پرسش از معاون اول رئیس‌جمهور می‌پرسیدم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و در پاسخ به این پرسش اعلام می‌کردم که در یک سال گذشته تلاش کردیم به صورت زیربنایی اقدامات و اصلاحات ساختاری اقتصادی را با یک شرط مهم عدم آسیب به معیشت مردم و پیوست معیشتی برای همه برنامه‌های اقتصادی دولت انجام دهیم.

عارف خاطرنشان کرد: عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول است. البته افزایش قیمت‌هایی که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی بود را شاهد بودیم و در مواردی هم با گرانفروشی روبرو بودیم که تاکنون تلاش کردیم که با نصیحت با آنان برخورد کنیم ولی در صورت تداوم گرانفروشی، متخلفان با برخوردهای تعزیراتی مواجه خواهند شد.

کد خبر 6554283
نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
      کجاش قابل قبول ۵ ساله بورس هر ساله از بازارهای موازی عقب می افته امسال هم خریداران پارسال باز هم زیان کردند بورس دماسنج اقتصادی هر مملکتی هست هر دروغی را رو می کنه
    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
      افتضاح بود ارزش پول ملی یک سوم شده دلار در این یکسال 70 درصد گران شده

