نخستین پرواز مشهد به کویته؛ گامی مؤثر در توسعه روابط ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانیبنی اظهار کرد: نخستین پرواز مستقیم میان مشهد و شهر کویته پاکستان، روز پنجشنبه ۱۶ مردادماه ساعت ۱۶ از فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد مقدس انجام شد.
مدیرکل فرودگاههای خراسانرضوی افزود: برقراری این پرواز مستقیم، رویدادی مهم و نقطهعطفی در مسیر توسعه تعاملات منطقهای، دیپلماسی گردشگری و گسترش همکاریهای فرهنگی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان بهشمار میرود.
وی با اشاره به نقش سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به پاکستان در تحقق این پرواز، خاطرنشان کرد: این سفر با رویکردی راهبردی برای تقویت تعاملات دوجانبه و تحقق دیپلماسی مردممحور انجام شد و نتیجه آن امروز در قالب این پرواز مستقیم بهثمر نشست.
امانی بنی تصریح کرد: بیتردید، راهاندازی این خط پروازی گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری زیارتی و سلامت، رونق مناسبات تجاری، تسهیل رفتوآمدهای مردمی و افزایش مبادلات فرهنگی و اقتصادی میان مشهد مقدس و ایالت بلوچستان پاکستان، بهویژه شهر کویته خواهد بود.
