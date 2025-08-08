انتقال ۱۳ زائر مصدوم از خاک عراق به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان امدادونجات اعلام کرد: صبح امروز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴، با تلاش نیروهای عملیاتی سازمان امدادونجات و همکاری تیمهای عملیاتی استانهای ایلام و خراسان رضوی، ۱۳ نفر از زائران مصدوم که در بیمارستانهای شهرهای نجف و کربلا تحت درمان اولیه قرار گرفته بودند از خاک عراق به مرز بینالمللی مهران منتقل شدند.
این زائران توسط اتوبوس آمبولانسهای جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به کشور بازگردانده شده و پس از ورود به خاک ایران برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شدند.
