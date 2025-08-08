تردد ۶۳ درصد کل زوار اربعین حسینی امسال از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران ظهر جمعه در جمع رسانه‌های استان ایلام، ضمن تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین حسینی و آمادگی ناوگان حمل و نقل، اعلام کرد: مرز مهران با ۶۳ درصد از کل ترددها، رتبه نخست را در میان مرزهای کشور به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است.

فخاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سازمان راهداری در ۳ مرز ورودی کشور برای اربعین حسینی، افزود: مرز مهران همچنین به عنوان اولین مبدأ ورودی با ۶۸ درصد، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه آمار کلی تردد از مرزهای کشور را تشریح کرد و گفت: از آغاز اربعین حسینی تاکنون، مجموعاً ۲ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۴۹۱ نفر از مجموع مرزهای شش‌گانه کشور (ایرانی و غیرایرانی) تردد داشته‌اند.

معاون سازمان راهداری همچنین به وضعیت ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، ۴۵۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر هستند و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۲ ساعت آینده، ۶۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر به این پایانه اضافه شود. با این تمهیدات، در دور اول پیک سفر، مشکلی در تأمین ناوگان نخواهیم داشت.

فخاران در خصوص وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات در مرز مهران، توضیح داد: یک هزار و ۲۰۰ نفر از همکاران ما در سراسر کشور در مرز مهران با ۱۵۰ دستگاه سبک و سنگین مستقر هستند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین ناوگان برای موج بعدی سفرها، اظهار داشت: با توجه به اینکه هفته آینده شاهد بیشترین میزان تردد خواهیم بود، از دستگاه‌های اجرایی که نسبت به تأمین ۳ هزار دستگاه اتوبوس تعهد داده‌اند، درخواست می‌شود این تعداد ناوگان را در اسرع وقت در اختیار سازمان راهداری قرار دهند.

معاون توسعه معاون وزیر در سازمان راهداری در پایان به تردد خودروهای شخصی اشاره کرد و افزود: چهار هزار خودروی شخصی در حال حاضر به سمت مرز مهران در حرکت هستند.

