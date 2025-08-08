رسانه های غربی از بیان جنایات رژیم کوک کش در غزه ترس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با بیان اینکه مذاکرات امروز کشورهای غربی اکثراً مسامحه است، اظهار کرد: از این مذاکرات ما هیچ چیزی ندیدیم که باید با دقت بیشتری قدم برداریم.

وی با اشاره به اینکه باید سرنوشت کشورهایی مانند لیبی، سوریه و عراق را در پیش خود ببینیم، تاکید کرد: منافقان و استکبار می‌خواهند ما را تسلیم و خلع سلاح کنند زیرا در این صورت دیگر دستمان خالی و نمی‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم.

رسانه‌های کشورمان به خوبی رسالت خود را انجام می‌دهند

امام جمعه موقت یاسوج به روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: تعدادی از رسانه‌های غربی موضوعات مختلف در ایران اسلامی را به نحوی در خبرگزاری‌ها و اخبار را جلوه می‌دهند که انگار هیچ آرامشی و آسایشی در این کشور وجود ندارد.

وی با تشکر از فعالیت‌های صدا و سیما و خبرنگاران و خبرگزاری‌ها در کشورمان گفت: برخی از خبرگزاری‌های خارجی حتی نمی‌توانند رنج‌ها و ظلم‌های رژیم کودک کش را اطلاع رسانی کنند.

حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به مصوبه دولت لبنان مبنی بر خلع سلاح حزب الله لبنان افزود: الان بسیاری از کشورها اعم از عربستان حتی موافق خلع سلاح حزب الله هستند و ما باید از این وضعیت درس گرفته و قدرتمند تر شویم.

منافقان با ظاهری مردم پسند به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و حکومت هستند

وی گفت: اینها دروغ گوییان، حیله گر و باطنشان با ظاهرشان فرق دارد زیرا یکی از اوصاف آنها دروغگویی است.

امام جمعه موقت یاسوج سوگند به دروغ گفتن را از دیگر اوصاف منافقان برشمرد و افزود: منافقان با این کار مردم را از راه حق و حقیقت باز می‌دارند و ایجاد شکاف می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر اساس آیات قرآن، تعدادی از منافقان با خبرهای نادرست مردم را از راه راست دور می‌کنند که نوعی جسارت به دین و اسلام است.

حجت الاسلام موسوی اعظم با بیان اینکه منافقان ظاهری خاص و مردم پسند دارند، تاکید کرد: منافقان بیش از ۱۷ هزار نفر از بهترین‌های افراد کشورمان را ترور و به شهادت رساندند که آیت الله دست غیب و شهید شیرازی تنها بخشی از جنایات آنها است.