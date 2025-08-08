خدمت به زائران اربعین بالاتر از پادشاهی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان پارسیان با توصیه به رعایت تقوا و پرهیز از گناه، به زیباییهای زودگذر دنیا هشدار داد و با استناد به حکمت ۱۱۹ نهجالبلاغه فرمود: امیرالمؤمنین علی علیهالسلام دنیا را به ماری تشبیه میکند که ظاهرش نرم و فریبنده اما باطنی زهرآگین دارد. عاقلان از آن میگریزند و نادانان به سویش میشتابند. آیا همین یک جمله برای پرهیز از دنیاطلبی کافی نیست؟
وی ادامه داد: برأی پول بیشتر یا یک لقمه بهتر، حلال خدا را حرام نکنید؛ دنیا را فدای آخرت نکنید.
پارسیان، شهرستانی پیشگام در خدمت به زائران اربعین
امام جمعه پارسیان با اشاره به ایام پیادهروی اربعین حسینی، از تلاش موکبداران و مردم شهرستان تقدیر کرد و گفت: از روستای مشیر تا خروجی شهرستان، مردم خانههای خود را به زائرسرا تبدیل کردهاند. به حق، پارسیان را به موکبهای خدمترسانی به زائران اباعبدالله میشناسند.
وی افزود: این افتخار از پادشاهی کره زمین هم بالاتر است. اینکه امام حسین (ع) مردم این شهرستان را شایسته خادمی زائرانش دانسته، نعمتی عظیم است که باید شکرگزار آن باشیم.
تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت شهدای رسانه
در ادامه، امام جمعه پارسیان با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، بیان کرد: خبرنگار وظیفهای خطیر دارد؛ باید بدون غرضورزی و با اطلاعرسانی دقیق، جامعه را به سوی روشنگری سوق دهد.
او یاد شهدای رسانه، بهویژه شهید صارمی و بیش از ۲۳۰ خبرنگار شهید در غزه و ایران را گرامی داشت و تاکید کرد: شهدای رسانه با فداکاری در راه بیان حقیقت، رسالت خود را کامل کردند.
یاد شهدای مدافع حرم و تاکید بر نقش مردم در دفاع از حریم ایران
حجتالاسلام اسماعیلنیا در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به ۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: مردم ما نیز میتوانند مدافع حرم باشند؛ با خدمت به جمهوری اسلامی، با وحدت، با ایستادگی پشت سر رهبری.
وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ایران قرارگاه حسین بن علی است. اگر این حرم بماند، دیگر حرمها نیز میمانند.
صنایع کوچک؛ موتور محرکه اقتصاد شهرستان
امام جمعه پارسیان با اشاره به ۲۱ مرداد، روز حمایت از صنایع کوچک، خواستار توجه عملی مسئولان به این حوزه شد و گفت: در شهرستان ما، بانوان و آقایان دارای هنرهای دستی و تولیدی بسیاری هستند. اگر حمایت شوند، هر خانه میتواند یک کارگاه باشد.
وی از دولت و مسئولان خواست با ارائه تسهیلات، وامهای کمبهره و ایجاد بازار فروش، زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند و افزود: شعار کافی نیست؛ با گفتاردرمانی اقتصاد درست نمیشود. باید با مشارکت واقعی مردم و حمایت عملی، جهش اقتصادی را رقم بزنیم.
فاجعه انسانی در غزه و طرح خطرناک خلع سلاح مقاومت
امام جمعه پارسیان با ابراز تأسف از اوضاع اسفبار غزه و بیعملی کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد: اینکه قدرت در دست چه کسانی افتاده، واقعاً مایه شرمساری بشر است. طرح کریدور زنگزور و خلع سلاح حزبالله، توطئهای آشکار است.
وی اقدام دولت لبنان را در همراهی با این طرح، «خیانت به مقاومت» دانست و گفت: ما از موضع قاطع حزبالله که اعلام کرده سلاح خود را معامله نمیکند، حمایت میکنیم. مقاومت زنده است و خار چشم آمریکا و اسرائیل خواهد ماند.
اربعین؛ مانوری جهانی برای آمادگی ظهور
در پایان، امام جمعه پارسیان با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی در ۲۰ صفر، همه هیئات و مساجد را به برگزاری پرشور مراسم مذهبی دعوت کرد و گفت: دهه آخر صفر را مانند دهه اول محرم زنده نگه دارید. این ایام، فرصت تربیت و بصیرت است.
او افزود: اربعین صرفاً یک زیارت نیست؛ مانور جهانی عاشقان اهل بیت است. تمرینی برای ظهور امام زمان (عج) است؛ جایی که وحدت، ایثار و ازخودگذشتگی را در سطحی بینظیر میبینیم.
امام جمعه پارسیان در پایان برای سلامت زائران دعا کرد و از خدای متعال خواست سفر آنان، با برکت و بیخطر باشد.
نظر شما