وحدت ملی سکوی پیشرفت و اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کازری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی بر اساس ارزشهای اسلامی و انسانی، اظهار کرد: وحدت واقعی با وادادگی به دشمن محقق نمیشود، بلکه باید با استواری بر اصول، زمینهساز پیشرفت و مقاومت باشد.
امام جمعه موقت تربت حیدریه با اشاره به مبارزه تاریخی حق و باطل بیان کرد: جبهه مقاومت در مقابل آمریکا و صهیونیسم ایستاده است و امروز جهان به مظلومیت مردم فلسطین پی برده است.
وی با اشاره به قیام امام حسین (ع) گفت: «سیدالشهدا علیهالسلام خون قلب خود را هدیه کرد تا بندگان خدا را از سرگردانی و جهالت نجات دهد، این جنگ واقعی، از ابتدا آغاز شده و تا ظهور منجی و حتی پس از آن ادامه دارد؛ نبرد حق و باطل است.
کازری افزود: در جبهه حق، انسان به قله رفیع سعادت و کمال میرسد، اما جبهه باطل منافع خود را در مقابله با حق جستجو میکند، امروز جبهه باطل به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم در برابر جبهه مقاومت ایستاده است.
امام جمعه موقت تربت حیدریه با اشاره به مقاومت مردم غزه گفت: امروز حماس و مردم غزه با ایستادگی خود، چهره واقعی مظلومیت و حقانیت فلسطین را به جهانیان نشان دادهاند.
وی همچنین به سیاستهای آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا به دنبال تسلیم محض ایران است و مسائلی مانند اورانیوم و هستهای تنها بهانههایی برای این هدف هستند، بنابراین اگر امروز موضوع خلع سلاح لبنان یا وحدت بین آذربایجان و ارمنستان برای آنها مهم شده، به دلیل ترس از قدرت جمهوری اسلامی ایران است که در جنگ ۱۲ روزه اخیر به نمایش گذاشته شد.
کازری بیان کرد: امروز نبرد ایران با آمریکا و اسرائیل، نبرد بقا و ابرقدرتی در جهان است، نظام بینالملل در حال گذار از نظم تکقطبی است و کشوری که بتواند غرب آسیا را مدیریت کند، نقش تعیینکنندهای در آینده جهان خواهد داشت.
امام جمعه موقت تربت حیدریه بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و پیشرفت علمی با سرعت بیشتر تأکید کرد و گفت: نباید برای حفظ انسجام ملی، از ارزشهای اسلامی و ایرانی کوتاه آمد. وحدت باید بر اساس معیارهای الهی و انسانی باشد، نه با وادادگی و سازش، لذا باید مراقبت شود که از کلمه وحدت نیز سوءاستفاده نشود.
نظر شما