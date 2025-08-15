موضع ایران مخالفت با «کریدور زنگزور» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان تربت جام اظهار کرد: توافقنامه ایجاد گذرگاه زنگزور در کاخ سفید با جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شد که براساس این توافق نامه مدیریت بخشی از گذرگاه‌های مرزی ایران و ارمنستان در خاک ارمنستان به مدت ۹۹ سال در اختیار شرکت آمریکایی قرار می‌گیرد و تقریباً ارمنستان کنترل مسیرهای متصل به ایران را از دست خواهد داد البته این توافق نامه فعلاً به عنوان یک بیانیه سیاسی ارجاع شده و خیلی بعید است که در میدان عمل عملیاتی شود اما همه مسئولین کشور باید مراقب باشند نقشه آمریکایی‌ها این است که گذرگاه‌های ترانزیتی و کریدورهای ارتباطی ایران را با جهان خارج از خودش مسدود کند و ما را از نظر جغرافیای سیاسی محاصره کند.

امام جمعه تربت جام افزود: این طرح آمریکایی صهیونیستی زنگزور سه خطر بالقوه برای کشور ما دارد اولین خطر این است که مسیر ترانزیتی ایران به سمت ارمنستان و از طریق ارمنستان به سمت روسیه و اروپا حذف خواهد شد، خطر دوم این است که بستر نفوذ نظامی ناتو را در منطقه قفقاز جنوبی ایجاد خواهد کرد، خطر سوم این است که اگر این طرح عملیاتی شود بستری مهیا برای عملیات‌های جاسوسی و امنیتی توسط آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی علیه کشور ما ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی شبیه به طرح زنگزور در شمال کشور، طرح دیگری در جنوب کشور دنبال می‌کنند به نام طرح آیمک که هدف کلی آمریکایی‌ها این است که رژیم صهیونیستی به عنوان قطب حمل و نقل و صادرات و واردات در منطقه غرب آسیا قرار دهند و نبض اقتصادی منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

اسلامی بیان کرد: موضع رهبر معظم انقلاب درباره مخالفت ایران با احداث کریدور زنگزور، موضع قطعی کشور محسوب می‌شود و مطالبه ما از مسئولین کشور این است که این موضع رهبری را با قاطعیت پیگیری کنند و از همه ابزارهای دیپلماسی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی و حتی نظامی در جهت برهم زدن این طرح استفاده کنند.

امام جمعه تربت جام تاکید کرد: روس‌ها و کشورهای سازمان شانگهای باید بدانند که طرح زنگزور یعنی شنیده شدن صدای پای ناتو بیخ گوش این کشورها و حضور ناتو در این منطقه یعنی تهدیدات امنیتی، نظامی، اقتصادی برای کشورهای منطقه و موضع جمهوری اسلامی ایران این است که با تمام تلاش مانع تحقق این طرح آمریکایی صهیونیستی خواهد شد.