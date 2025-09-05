به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد معلمی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه در تشریح اهداف دشمن از فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار کرد: هدف غرب ابتدا دستیابی به اطلاعات فراپادمانی و در مرحله بعد کشف محل ذخایر اورانیوم غنی شده کشور است تا با اعمال فشار، ایران را مجبور به گفتگوی مستقیم با آمریکا کنند.
امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به مواضع گذشته مقام معظم رهبری درباره برجام، بیان کرد: ایشان به صراحت فرمودند اروپا هم به شما کمکی نخواهد کرد و باز سر شما کلاه خواهند گذاشت، متأسفانه مسئولان وقت این هشدارها را نادیده گرفتند و حتی وجود مکانیسم ماشه در متن برجام را انکار کردند و در مجلس شورای اسلامی قسم جلاله خوردند.
وی، با بیان اینکه امروز تحریمها نه تنها برداشته نشده، بلکه افزایش یافته است، افزود: ادعاهای مسئولان وقت مبنی بر لغو تحریمها، دروغی واضح بود که در تاریخ ثبت شده است، در عین حال آنها در طول این ۱۰ سال، اقتصاد، معیشت و زندگی مردم را به برجام گره زدند، صنعت هستهای را نابود کردند و دانشمندان هستهای را از دست دادیم.
معلمی گفت: آنها در بلندمدت قصد دارند ایران را از فعالیتهای صلحآمیز هستهای و دفاعی خلع کنند، قدرت چانهزنی و توان دیپلماسی کشور را کاهش دهند و بدون مانع به اهداف خود برسند.
امام جمعه تربتحیدریه از دستگاه دیپلماسی کشور خواست تا شیطنتهای غرب را افشا کرده و نقشه دشمن را برای مردم توضیح دهند.
وی، تأثیرات روانی فعالسازی این مکانیسم را عامل افزایش قیمت طلا و ارز و تحتالشعاع قرار گرفتن اقتصاد ضعیف کشور دانست و تصریح کرد: اینها همه نتیجه اعتماد به غرب است، مقام معظم رهبری طی سخنانی در پایان دولت دوازدهم فرمودند؛ این درس بزرگی به ما داد که اعتماد به غرب نکنیم، امروز دولت چهاردهم باید هوشیار باشد و به غربیها اعتماد نکند؛ چرا که آنها هیچگاه دلشان برای ما نمیسوزد.
معلمی بیان کرد: دیپلماسی رسمی، غیررسمی، عمومی و پنهان باید تقویت شود تا کشورهای مختلف از خیانت دشمنان آگاه شوند و بر حق مسلم ملت ایران پافشاری کنیم، در عین حال آنها تحت عنوان ابهامزدایی قصد شرطگذاری و کسب اطلاعات دارند، این در حالی است که متأسفانه رئیس سازمان بینالمللی انرژی اتمی، اطلاعات و دانشمندان ما را به دشمنان داد و شاهد شهادت این عزیزان بودیم. بنابراین، محدودیت و نظارت بر ورود آنها به مراکز هست
