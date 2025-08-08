خبرنگاران چشم بینای جوامع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمود وحیدیراد در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه گفت: خبرنگاران با تلاش و دقت، اخبار صحیح را به مردم میرسانند که در واقع چشمهای بینای جامعه هستند و باید قدر این زحمات ارزشمند را دانست.
امام جمعه موقت زابل در خصوص شهدای مقاومت بیان کرد: شهدای مقاومت برای جلوگیری از ورود دشمن به خاک ایران، کیلومترها دورتر از وطن جنگیدند و جان خود را فدا کردند.
وی افزود: بعضی از افراد نادانسته به این سوال دامن میزنند که چرا باید خارج از مرزهای ایران جنگید؛ بد نیست جنگ ۱۲ روزه را یادآوری کنند که جنگ در خارج از مرزهای ایران برای جلوگیری از ورود دشمن به کشور است.
حجتالاسلام وحیدیراد خاطرنشان کرد: مقاومت هزینه دارد، اما طبق فرموده مقام معظم رهبری، هزینه تسلیم بسیار سنگینتر و همراه با تحقیر است.
وی به مشکل تکراری قطعی برق اشاره کرد و ابراز داشت: مسئولان باید هرچه سریعتر برای توزیع عادلانه برق با توجه به شرایط هر منطقه تدبیر کنند تا به مردم بیشتر از این فشار وارد نشود.
