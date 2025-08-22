جامعه امروز نیازمند حلم و انفاق هدفمند امام حسن(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید قاسم هاشمی امین، در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل امام حسن (ع) را نماد بردباری و گذشت توصیف کرد و گفت: امام حسن (ع) با وجود مظلومیت فراوان و طعنهای بسیار از سوی دوست و دشمن، با صبر و تدبیر خود به جایگاهی از حلم رسیدند که حتی دشمنانی مانند مروان نیز به عظمت ایشان اعتراف کردند.
امام جمعه موقت زابل در ادامه، به شیوه منحصر به فرد امام حسن (ع) در کمک به نیازمندان اشاره و بیان کرد: روش امام (ع) در انفاق، تنها کمک مقطعی نبود. ایشان سعی میکردند مشکل نیازمند را به صورت ریشهای و دائمی حل کنند. گاهی مبالغی فراتر از انتظار فرد اهدا میکردند تا او دیگر نیازمند نماند.
وی افزود: امام حسن (ع) پیش از کمک، علت نیازمندی را جویا میشدند و معتقد بودند که درخواست کمک از دیگران تنها در سه مورد جایز است: پرداخت دیه، بدهی سنگین، یا تأمین معیشت در شرایط سخت.
درسهایی از امام حسن مجتبی برای جامعه امروز
حجتالاسلام هاشمی امین با اشاره به دغدغهها و تنشهای زندگی ماشینی امروز، دو ویژگی امام حسن (ع) را راهکاری عملی برای جامعه دانست و تأکید کرد: جامعه ما امروز به شدت نیازمند صبر و بردباری در خانواده و اجتماع و نیز اهتمام به رفع مشکلات یکدیگر است. اگر این دو صفت را از امام خود بیاموزیم، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
وی با مقایسه حضور پرشور زائران در اربعین حسینی با وضعیت قبرستان بقیع، به مظلومیت ادامهدار امام حسن (ع) اشاره کرد و گفت: حتی امکان ایستادن و سلام دادن به سادگی کنار قبر مطهر ایشان در بقیع وجود ندارد.
امام جمعه موقت زابل دو نگرانی عمده رسول خدا (ص) را اینگونه برشمرد: هدایت امت: دغدغه اصلی پیامبر (ص) نجات مردم از گمراهی بود تا جایی که قرآن کریم نیز به ایشان گوشزد کرد که خود را به زحمت نیندازد. سرنوشت اهل بیت (ع): پیامبر (ص) همواره بر محبت، احترام و تبعیت از اهل بیت (ع) تأکید میکرد و فرمود: «فاطمه پاره تن من است».
