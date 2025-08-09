به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی طی پیامی به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار فرصتی ارزشمند است برای پاسداشت تلاش‌، ایثار و شجاعت خبرنگاران عزیز کشورمان که با مسئولیت‌پذیری و تعهد، حقیقت را به جامعه منتقل می‌کنند و با روایت امیدها و نیز مطالبه‌گری و انجام تکلیف اجتماعی خود نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی دارند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: خبرنگاران ستون‌های اصلی جهاد تبیین و دیده‌بان‌های بیدار جامعه‌اند که در شرایط حساس، در خط مقدم اطلاع‌رسانی قرار دارند و با فداکاری و جان‌فشانی، نقش مهمی در تعامل با افکار عمومی ایفا می‌کنند.

وی گفت: یاد و نام شهید محمود صارمی و شهدای رسانه انقلاب اسلامی، خصوصاً ۱۲ خبرنگار شهیدی که در جنگ دوازده روزه اخیر با رژیم منحوس صهیونیستی جانِ شریف شأن فدای آرمان انقلاب اسلامی و وطن شد را گرامی می‌داریم. جنگی که رسانه‌های رسمی در آن پیشتاز ارتباط با افکار عمومی بودند و توانستند در اطلاع‌رسانی و روایت مقاومت ملت ایران مجاهدانه عمل کنند.

غیاثی بیان کرد: رسانه‌ها باید فراتر از اطلاع‌رسانی، بسترساز نهضت گفت‌وگوی ملی و تقویت وحدت میان عموم مردم باشند تا با حفظ استقلال کشور و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی، افق‌های مشترک در جامعه تقویت شود.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم که حمایت از امنیت شغلی و کرامت حرفه‌ای خبرنگاران، تضمین سلامت فضای رسانه‌ای و استمرار جهاد تبیین، کلید پیشرفت و اقتدار ملی است.

