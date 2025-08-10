خبرنگاران بازوان توانمند دولت و حاکمیت در مسیر توسعه پایدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی ظهر یکشنبه در مراسم روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران شهرستان اظهار کرد: رسالت خبرنگاران رسالتی خطیر و مهم است و اگر قرار باشد یک رویداد بازتاب مناسبی داشته باشد، این خبرنگاران هستند که با ثبت و تحلیل آن مسیر تعالی جامعه را دنبال میکنند.
فرماندار خلیلآباد تصریح کرد: خبر تنها گزارش یک رویداد نیست، بلکه روایتی است که به کمک آن جهان پیرامون خود را میشناسیم و خبرنگار معمار فهم عمومی جامعه است و با ابزار رسانه در ارتقای آگاهی نقشآفرینی میکند.
وی با بیان اینکه خبرنگاری پاسداشت حافظه تاریخی جامعه است، اظهار کرد: اگر مردم تاریخ خود را فراموش کنند، اشتباهات گذشته را تکرار خواهند کرد و این خبرنگاران هستند که حافظه تاریخی ملت به شمار میآیند.
گرمابی با اشاره به چهرههایی همچون شهید محمود صارمی و دیگر شهدای رسانه گفت: صارمی با جمله ماندگار خود «خبرنگاری شغل نیست، بلکه تعهدی است تا پای جان برای ایران و زنده نگه داشتن چراغ آگاهی» نشان داد که خبرنگاری یک مسئولیت خطیر است.
فرماندار خلیلآباد با قدردانی از خبرنگاران شهرستان خلیلآباد تأکید کرد: بدون انعکاس رویدادها و فعالیت خبری، امیدآفرینی که از تأکیدات مقام معظم رهبری است، محقق نخواهد شد و حضور خبرنگاران مسیر توسعه را شتاب میبخشد.
