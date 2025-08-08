  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

آسمانی شدن ستوان سوم «آرمان میزبان» پس از دستگیری سارق

شفت - فرمانده انتظامی شفت از آسمانی شدن ستوان سوم «آرمان میزبان» پس از دستگیری سارق، بر اثر برق گرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب صفری ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها گفت: ساعت ۶:۱۷ صبح امروز برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی وقوع یک مورد سرقت کابل برق، مأموران انتظامی پاسگاه شالماء در محل حاضر شده و سارق را در محل ارتکاب سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: ستوان سوم آرمان میزبان پس از دستگیری سارق با برخورد کابل برق قطع شده حاوی جریان الکتریسیته، دچار برق گرفتگی شدید شده و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: علیرغم تلاش کادر درمان، و به دلیل شدت جراحات ناشی از برق گرفتگی ستوان سوم میزبان آسمانی شد.

