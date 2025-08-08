آسمانی شدن ستوان سوم «آرمان میزبان» پس از دستگیری سارق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهراب صفری ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها گفت: ساعت ۶:۱۷ صبح امروز برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی وقوع یک مورد سرقت کابل برق، مأموران انتظامی پاسگاه شالماء در محل حاضر شده و سارق را در محل ارتکاب سرقت دستگیر کردند.

وی افزود: ستوان سوم آرمان میزبان پس از دستگیری سارق با برخورد کابل برق قطع شده حاوی جریان الکتریسیته، دچار برق گرفتگی شدید شده و به بیمارستان منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: علیرغم تلاش کادر درمان، و به دلیل شدت جراحات ناشی از برق گرفتگی ستوان سوم میزبان آسمانی شد.