اربعین نماد وحدت و مقاومت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی، در خطبههای نماز جمعه این هفته اظهار کرد: بر اساس روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان پس از نماز، برای زائران امام حسین (ع) به طور ویژه دعا میکردند و این نشاندهنده اهمیت بسیار بالای زیارت امام حسین (ع) است.
وی تصریح کرد: روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه، مصادف با بیستم ماه صفر و روز اربعین حسینی است که ضمن تسلیت این روز بزرگ، امیدواریم به برکت خون سیدالشهدا، خداوند کشور عزیزمان را از تمام حوادث و دسیسههای دشمنان در امان بدارد.
امام جمعه کمیجان با اشاره به مراسم پیادهروی روز اربعین در این شهرستان گفت: صبح روز اربعین، مراسم پیادهروی در شهر کمیجان به سمت امامزاده یحیی برگزار میشود و از همه مردم دعوت میکنیم در این حرکت معنوی شرکت کنند.
وی افزود: روز شنبه ۱۸ مردادماه، مصادف با پانزدهم صفر، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم است و باید اذعان کرد این شهدا مظلومانه، صدها کیلومتر دور از خانوادههای خود، جانشان را در راه دفاع از حرم و اعتقادات فدا کردند و خانوادههای آنان نیز با وجود تمام سختیها پای آرمانهای خود ایستادند، اکنون که رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه جولان میدهد، اهمیت ایثار این شهدا بیش از پیش برای ما روشن شده است.
حجتالاسلام سعیدی با بیان اینکه جایگاه این شهدا نزد خداوند محفوظ است، گفت: با وجود گذر زمان و تبلیغات سو دشمنان و رسانههای معاند، عظمت کار این شهدا کمرنگ نخواهد شد.
وی به سالروز جدایی بحرین از ایران در زمان حکومت پهلوی اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۳ مرداد، حکومت پهلوی بحرین را که استانی از ایران بود، جدا کرد و پهلویها پیش از آن نیز بخشی از ارتفاعات آرارات و دشت ناامید را بخشیده بودند که امروز رسانههای معاند، این اقدام را افتخار و نشانه آزاداندیشی شاه معرفی میکنند.
امام جمعه کمیجان ادامه داد: در حالی که این یک لکه سیاه در تاریخ پهلوی است و آنان با این منطق که «بحرین مانند دختری بود که شوهرش دادیم»، زمینه خیال تجزیه ایران را برای دشمنان فراهم کردند و امروز نیز همان دشمنان به دنبال جدا کردن جزایر سهگانه، تغییر نام خلیج فارس و حتی ادعای رژیم صهیونیستی برای تجزیه ایران هستند.
امام جمعه کمیجان ادامه داد: برخی حاکمان بیغیرت عرب منطقه که در برابر مظلومیت مردم فلسطین سکوت کردهاند، اکنون به دنبال جعل تاریخ و تغییر نام خلیج فارس هستند و دنیا باید بداند اگر این خلیج نام «فارس» را نداشت، تاکنون آن را تقدیم آمریکا کرده بودند و این حاکمان توان نگهداری از کشورهای خود را ندارند.
وی تصریح کرد: نام ایران و فارس همواره با اقتدار و افتخار همراه بوده است و خلیج فارس، همواره «خلیج فارس» بوده و خواهد بود و حفظ مرزهای ایران اهمیت ویژهای دارد و تلاش دشمنان برای تغییر این واقعیت، بیفایده و بینتیجه است.
حجتالاسلام سعیدی با اشاره به پذیرش طرح خلع سلاح حزبالله لبنان از سوی دولت این کشور گفت: دولت لبنان باید بداند دشمنان به دنبال نابودی لبنان هستند و اگر ادعای آنان مبنی بر پایان مقاومت با ترور رهبران حزبالله صحت داشت، اکنون نیازی به خلع سلاح این جریان نبود و عقبنشینی در برابر دشمن، تنها باعث پیشروی بیشتر او میشود و نباید شاخههایی را که قدرت ملی لبنان از آن تغذیه میکند، تضعیف یا نابود کرد.
