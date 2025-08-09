روایت مادر شهید وظیفه بشارتی از فرزندش؛ «محراب» را به خدا سپردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با مقاومت جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همراه بود؛ جنگی که در جریان آن بسیاری از فرزندان این آب و خاک با رشادت و فداکاری از خود گذشتند و به مقام والای شهادت نائل آمدند.

یکی از این جوانان «محراب بشارتی» از سربازان وظیفه‌ای بود که در اوج جوانی و در واپسین روزهای خدمتش به دفاع از وطن برخاست و با ایثار جان، جاودانه شد.

محراب متولد ۱۴ آبان ۱۳۷۹ و فارغ‌التحصیل مهندسی نرم‌افزار تنها ۴۰ روز تا پایان خدمت سربازی خود فاصله داشت او که از اول اسفند ۱۴۰۲ خدمت خود را آغاز کرده بود، روز دوم تیرماه ۱۴۰۴ به جمع شهدای وطن پیوست.

مادر این شهید بزرگوار در گفتگو با خبرنگار مهر لحظات سخت و دل‌نشین وداع با فرزندش را روایت می‌کند؛ شهیدی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در پادگان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

«فاطمه اسدی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روحیه متین و مسئولیت‌پذیری فرزندش اظهار کرد: محراب هیچ‌گاه از سختی‌های خدمت شکایت نکرد و در روزهای نبرد که خطر به پادگان نزدیک شد، حاضر به گرفتن مرخصی نشد و حتی به دوستانش گفته بود اگر من نیایم، شما هم مرخصی نروید.

وی ادامه داد: وقتی اصرار کردم که برایش مرخصی استعلاجی بگیرم، قبول نکرد و گفت باید برگردد و این بار با چهره‌ای متفاوت بازخواهد گشت.

فاطمه اسدی با بغض از لحظه وداع آخرین دیدار گفت: جمعه ۳۰ خرداد هنگام رفتن محراب را از زیر قرآن رد کردم و پشت سرش آب ریختم و گفتم پسرم تو را به خدا می‌سپارم نمی‌دانستم این آخرین بار است که از نزدیک می بینمش.

وی با بیان اینکه آخرین تماس محراب حدود ساعت ۱۰ صبح روز دوم تیر بود و با لحنی آرام گفت: نگران من نباشید، اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده اما از ساعت ۱۱ دیگر هیچ ارتباطی با او برقرار نشد.

مادر شهید بشارتی با اندوه از پیدا کردن پیکر فرزندش گفت: پس از ۸ روز پیکر محراب را از زیر آوار بیرون آوردند لباس‌هایش سوخته بود و کیفش زیر آوار مانده بود فقط خدا می‌داند چه روزهای سختی را پشت سر گذاشت.

مادر شهید با اشاره به سفر اربعین سال گذشته فرزندش به کربلا گفت: سال گذشته همزمان با اربعین حسینی محراب به زیارت کربلا رفته بود اما امسال انگار امام حسین (ع) او را به شکل دیگری به نزد خود دعوت کرد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین گفتگوی خود با محراب افزود: روز آخر وقتی به او گفتم نرو، پاسخ داد: مادر این بار که برمی‌گردم با چهره‌ای جدید خواهم آمد آن روز نمی‌دانستم منظورش شهادت است.

فاطمه اسدی شهادت فرزندش را افتخار بزرگی دانست و گفت: الگوی بانوان ما حضرت زینب (س) و حضرت فاطمه (س) هستند شهادت فرزندانمان در راه خدا افتخار ماست.

وی با اشاره به ایام اربعین حسینی که مقارن با شهادت فرزندش است، گفت: شهادت محراب در آستانه اربعین، مژده عاقبت بخیری اوست شاید در فقدانش دلتنگ باشیم اما برای سربلندی و اقتدار ایران عزیز ایستاده‌ایم.