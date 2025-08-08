شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز پرداخت نکرده و کسی هیچ پاسخ مشخصی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حالی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کند که بر اساس اخبار منتشر شده، تقریباً تمامی منابع مالی مربوط که می‌توانست به مطالبات داروخانه‌ها پرداخت کند را به گندم کاران داده و در بعضی استان‌ها بالغ بر ۸۰ درصد طلب گندم کاران را تسویه کرده است.

کلانتری گفت: این نشان می‌دهد که متأسفانه توجه کافی به پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو و داروسازی وجود ندارد و هر گروهی که صدای اعتراضش بلندتر است‌، در اولویت پرداخت قرار می‌گیرد.

وی اظهار داشت: واقعاً باعث تأسف است که هیچ نظمی برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها وجود ندارد و بیمه تأمین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون یک ریال از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کمال تأسف، قانون تنظیم مقررات مالی دولت که می‌گوید بیمه‌ها باید حداکثر ظرف ۱۵ روز بعد از دریافت اسناد، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها را بدهند، رعایت نمی‌شود و کمیسیون اصل نود؛ به جای پیگیری اجرای قانون مصوب مجلس، در کمال تعجب فقط پیگیر اجرای یک مصوبه تاریخ گذشته هیئت دولت و مغایر برنامه هفتم، برای فروش اینترنتی دارو است.