شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با پیگیری‌های مکرر انجام شده و مساعدت سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل بانک مرکزی، امروز (چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴)، ۱۷ هزار میلیارد تومان از نقدینگی مورد نیاز سه ماه اول طرح دارویار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد.

وی افزود: امیدواریم سازمان‌های بیمه‌گر در ارائه اسناد تعلل بلاوجه نداشته باشند و اعتبارات تخصیص شده و نقدینگی مذکور بدون کوچک‌ترین معطلی به داروخانه‌ها پرداخت گردد.

کلانتری گفت: متأسفانه در بررسی موارد مشابه مشخص شده که بعضی سازمان‌های بیمه‌گر در ارسال به موقع اسناد به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تعلل و کوتاهی می‌کنند و این موضوع بهانه‌ای می‌شود برای اینکه منابع دارویار در سایر موارد هزینه شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین افزود: طی مذاکره با معاون درمان سازمان بیمه سلامت اعلام نموده که اسناد مطالبات اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۱,۱۵۰ میلیارد تومان است و طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده پرداخت خواهند شد.