به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروسازی، شرکتهای پخش دارو و داروخانههای کشور، همچون حلقههای یک زنجیر هستند که میبایست همیشه کنار هم قرار بگیرند تا این زنجیره از هم جدا نشود. این در حالی است که داروخانهها در حلقه آخر این زنجیره قرار دارند که میبایست دسترسی مردم و بیماران به دارو را تسهیل و آسان کنند.
در روزهایی که زنجیره تأمین دارو با مشکل نقدینگی مواجه است، داروخانهها بیشتر از دیگر حلقهها دچار بحران نقدینگی شدهاند و در نتیجه آن، شاهد برگشت خوردن چکهای این مؤسسات، یکی پس از دیگری هستیم.
سازمانهای بیمه گر مثل بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح، از بزرگترین شرکای داروخانهها هستند و سازمان هدفمندی یارانهها نیز یکی دیگر از حلقههای ارتباطی با داروخانهها است که وظیفه دارد سهم ارز دارو را به داروخانهها بدهد.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پرداختیهای بیمهها به داروخانهها پرداخت و گفت: هفته گذشته سهم شیرخشک ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ به حساب داروخانهها واریز شد.
وی افزود: روز گذشته هم سهم دارویار که مربوط به اسفند ۱۴۰۳ بود، از سوی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به حساب داروخانهها واریز شد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با گلایه از عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از محل اسناد نسخ ارسالی به بیمهها، گفت: از فروردین ۱۴۰۴، بیمهها هیچ پرداختی به داروخانهها نداشتهاند.
وی در عین حال از دو تخصیص اعتبار جداگانه ۴ همت و ۹ همت به بیمهها برای پرداخت مطالبات داروخانهها خبر داد و افزود: بیمهها باید حداقل ۲ ماه پرداختی به داروخانهها داشته باشند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شرایط داروخانهها به شدت بحرانی است و همین مسئله، باعث شده علاوه بر اینکه چکهای موسسین برگشت میخورد، شاهد تعدیل نیرو در برخی از این مؤسسات باشیم.
در چنین شرایطی، خرید دارو توسط داروخانهها دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه آن، با کمبود کاذب دارو مواجه میشویم.
