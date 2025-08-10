انجیرها رسیدند اما آب نرسید!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تابستان در لرستان بوی انجیر می‌دهد؛ بوی تلاش دست‌های زبری که صبح‌ها پیش از طلوع خورشید، سبدهای خالی را به امید پربار شدن راهی باغات می‌کنند. اینجا، هر انجیر سیاه داستانی دارد؛ داستان زمین‌های تشنه، باغداران صبور و میوه‌هایی که با وجود همه دشواری‌ها، همچنان شیرین و پربار به ثمر می‌نشینند.

مرداد ماه در استان لرستان به عنوان فصل طلایی برداشت محصولت باغی از جمله انجیر شناخته می‌شود.

در این ایام باغداران استان با دقت و حوصله فراوان محصول یک ساله خود را از شاخه‌های درختان جدا می‌کنند تا در بازارهای داخلی عرضه کنند. این محصول که نتیجه ماه‌ها مراقبت و رسیدگی باغداران است، در این زمان به اوج رسیدگی می‌رسد و شرایط برای برداشت فراهم می‌شود.

این روزها که فصل برداشت انجیر سیاه در لرستان آغاز شده، باغداران این استان در شرایطی سخت‌کوشانه محصول یک‌ساله خود را از شاخه‌های درختان جدا می‌کنند.

با وجود کیفیت بالای انجیر تولیدی و بازار گسترده‌ای که تا کلان‌شهرهای کشور ادامه دارد، مشکلاتی مانند کم‌آبی و تأخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی، سایه‌ای از نگرانی را بر سر این حوزه انداخته است.

کیفیت بالا، رضایت باغداران از محصول تولیدی

در شهرستان پلدختر این روزها، باغداران خوش‌ذوق استان در گرمای مرداد ماه، با دستانی پرکار و دلی پرامید مشغول برداشت محصولی هستند که حاصل ماه‌ها مراقبت و عشق است. انجیر لرستان نه‌تنها طعمی منحصر به فرد دارد، بلکه روایتگر رنج و تلاش کشاورزانی است که با تمام وجود برای حفظ آنض کوشیده‌اند.

اما در پس این برداشت پررونق، دغدغه‌هایی نیز به چشم می‌خورد؛ دغدغه آب، آینده باغات و حمایت از دستان زحمت‌کشی که این ثروت طبیعی را برایمان به ارمغان می‌آورند. در این گزارش، همراه باغداران لرستانی می‌شویم تا از شیرینی موفقیت‌ها و تلخی چالش‌هایشان بگوییم.

یکی از باغداران لرستانی درباره کیفیت انجیر تولیدی گفت: «انجیر ما با کیفیت بوده و درجه یک است. محصول خوبی برداشت کرده‌ایم و از عملکرد در این فصل کاملاً راضی هستیم.»

این رضایت نشان می‌دهد که باغداران استان با سرمایه‌گذاری و مراقبت‌های لازم، محصولی مرغوب و با ارزش تولید کرده‌اند که می‌تواند در بازارهای داخلی رقابت کند.

بازارهای متنوع داخلی در انتظار محصول

عرضه انجیرهای برداشت شده از باغ‌های لرستان تنها محدود به بازارهای محلی نیستند و بازارهای کلان شهرهای کشور در انتظار ورود این محصول باکیفیت هستند.

انجیر تولیدی به شهرهایی مانند تهران، تبریز، اهواز، دزفول و بسیاری دیگر از کلان‌شهرهای کشور به خصوص مشهد ارسال می‌شود

به گفته یکی از باغداران «انجیر تولیدی به شهرهایی مانند تهران، تبریز، اهواز، دزفول و بسیاری دیگر از کلان‌شهرهای کشور به خصوص مشهد ارسال می‌شود.»

این توزیع گسترده نشان از تقاضای بالای این محصول و جایگاه ویژه آن در سبد غذایی مردم دارد.

با توجه به کیفیت بالای محصول و بازار گسترده، برداشت انجیر در لرستان نه تنها نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان دارد، بلکه می‌تواند به رشد معیشتی باغداران و رونق بازارهای محلی و کشوری کمک کند.

آغاز روزهای پرکار باغداران لرستانی

یکی از باغداران خانم در این باره می‌گوید: «ما هر روز از ساعت ۴:۳۰ صبح بیدار می‌شویم و حدود ساعت ۵ در باغ مشغول به کار می‌شویم. تا ظهر معمولاً بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلو انجیر برداشت می‌کنیم.»

این روند بیانگر زحمات طاقت‌فرسای کشاورزان استان است که با تلاش شبانه‌روزی سعی دارند بهترین محصول را به بازار عرضه کنند.

برداشت گسترده انجیر سیاه از باغات استان

در سال جاری بیش از ۵۰۰۰ بهره‌بردار از مناطق معمولان و پلدختر، از مجموع ۲۵۰۰ هکتار باغات استان محصول ارزشمند و پرخاصیت انجیر سیاه را برداشت خواهند کرد.

این حجم گسترده تولید نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این محصول در کشاورزی منطقه است.

انجیر لرستان؛ برند ارزشمند با تولید بالا

یکی از باغداران که سالانه بیش از ۲۰ تا ۲۲ تن انجیر برداشت می‌کند، در این زمینه اظهار داشت: «این انجیر واقعاً برند است و کیفیت بالایی دارد.»

در ادامه، باغدار دیگری افزود: «هر درخت به راحتی می‌تواند بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو انجیر تولید کند و ما حدود ۲۵ تا ۳۰ تن محصول برداشت می‌کنیم.»

این اعداد نشان‌دهنده بازدهی خوب باغات و ظرفیت بالای تولید این محصول است.

با وجود تمام سختی‌ها و تلاش‌های روزانه، باغداران لرستانی توانسته‌اند محصولی باکیفیت و مرغوب تولید کنند که نه تنها نیاز بازارهای داخلی را تأمین می‌کند، بلکه می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در صادرات و توسعه اقتصادی منطقه پیدا کند.

اما ادامه حمایت‌ها و توجه به کشاورزان، کلید موفقیت پایدار در این بخش خواهد بود.

چالش‌های اقلیمی سایه سنگین بر باغات لرستان

با وجود تلاش‌های مستمر جهاد کشاورزی در زمینه توسعه بسته‌بندی و افزایش چند برابری تولید محصول، شرایط اقلیمی سخت امسال فشار زیادی به باغداران لرستانی وارد کرده است. کاهش منابع آب و تغییرات اقلیمی، عرصه را برای کشاورزان تنگ کرده و نگرانی‌ها را افزایش داده است.

یک باغدار: مشکل اصلی ما کمبود آب است و نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم

یکی از باغداران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «مشکل اصلی ما کمبود آب است و نیازمند حمایت جدی مسئولان هستیم.»

این گلایه بیانگر بحرانی است که زندگی و معیشت بسیاری از کشاورزان را تهدید می‌کند.

باغدار دیگری با نگرانی از شرایط موجود گفت: «مجبوریم با استمرار این وضعیت مهاجرت کنیم، سال به سال آب کمتر می‌شود اما متأسفانه هیچ حمایتی از سوی مسئولین صورت نمی‌گیرد.»

این سخنان تلنگری است به مسئولان برای توجه فوری به مشکلات اساسی بخش کشاورزی در استان.

در حالی که لرستان ظرفیت بالایی در تولید محصولات باغی دارد، اما مشکلات ساختاری و کمبود منابع آبی، خطر کاهش تولید را به دنبال دارد.

اگرچه جهاد کشاورزی گام‌هایی در این زمینه برداشته، اما نیاز است تا برنامه‌های جامع‌تری برای مقابله با بحران آب و حمایت از باغداران در دستور کار قرار گیرد تا طلایی‌ترین فصل کشاورزی استان به تلخی تبدیل نشود.

اقدامات جهاد کشاورزی برای کاهش خسارت‌های کم‌آبی

«احمدرضا ساتیاروند» مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات کم‌آبی در باغات گفت: ما تلاش کردیم با اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش‌های هدفمند، دوره‌های آبیاری را بهینه کنیم تا کشاورزان کمتر دچار خسارت شوند.

او افزود: در مناطقی که نیاز بود، لوله‌های مناسب انتقال آب را تأمین و در اختیار کشاورزان قرار دادیم تا بتوانند بهتر از منابع محدود آب بهره‌برداری کنند.

ساتیاروند تأکید کرد که این اقدامات گام مهمی در مدیریت بهینه منابع آب و کاهش اثرات منفی خشکسالی بر باغداران است، اما همچنان نیاز به حمایت‌های بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری وجود دارد تا بتوان شرایط را برای تولید پایدار فراهم کرد.

امیدهای نیمه‌تمام سدهای چولهول و بن لار برای احیای باغات انجیر

سال‌هاست مطالعات سدهای چولهول و بن لار در لرستان آغاز شده تا بتواند بارقه امیدی برای احیای باغات انجیر باشد، اما تاکنون این پروژه‌ها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند و باغداران همچنان با کم‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

منصور رضایی، سرپرست فرمانداری پلدختر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعات شناختی و فاز اول سد چلهول انجام شده است، اما متأسفانه به دلیل مشکلات مختلف، پروژه به حال تعلیق درآمده و بودجه‌ای برای آن تخصیص نیافته است.

وی افزود: این سد یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است و از مسئولان آب منطقه‌ای انتظار می‌رود که این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا هرچه زودتر بتوانیم به مرحله اجرایی برسیم و وضعیت باغات را بهبود بخشیم.

رضایی تاکید کرد که بدون تحقق این پروژه‌های آبیاری، امید به پایداری کشاورزی و به خصوص باغات انجیر در این منطقه بسیار کم خواهد بود و باید توجه ویژه‌ای به این مطالبه مردمی شود.

برداشت انجیر سیاه در لرستان؛ رکورددار تولید در کشور

بنابراین گزارش، در حالی که میانگین برداشت انجیر در کشور حدود ۸ تن در هکتار است، استان لرستان با میانگین ۱۸ تن در هکتار، رتبه نخست تولید انجیر سیاه را به خود اختصاص داده است.

پیش‌بینی می‌شود باغداران لرستانی امسال بیش از ۴۰ هزار تن انجیر سیاه از باغات خود برداشت کنند

برداشت این محصول از مرداد ماه آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود باغداران لرستانی امسال بیش از ۴۰ هزار تن انجیر سیاه از باغات خود برداشت کنند که این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشاورزی و اهمیت اقتصادی این محصول در استان است.

امسال، لرستان با تولید بیش از ۴۰ هزار تن انجیر سیاه، همچنان در صدر تولیدکنندگان این محصول در کشور قرار دارد، اما تداوم این موفقیت مستلزم حمایت‌های مؤثر و پایدار از سوی مسئولان است.

اگرچه جهاد کشاورزی گام‌هایی در جهت بهینه‌سازی مصرف آب و حمایت از کشاورزان برداشته، اما نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص بودجه برای پروژه‌هایی مانند سدهای چولهول و بن لار بیش از پیش احساس می‌شود.

میانگین برداشت ۱۸ تن در هکتار، دو برابر میانگین کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تولید این محصول باارزش است. اما برای حفظ این جایگاه و توسعه پایدار باغات، نیاز است که پروژه‌های آبرسانی و زیرساختی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند و حمایت‌های لازم از کشاورزان به‌صورت جدی دنبال شود تا آینده انجیر لرستان همچنان شیرین و پربار باقی بماند.