نمایش «اولین بازی» در پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، نمایش «اولین بازی» از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با همکاری واحد نمایش حوزه هنری است که در کشور عراق اجرا خواهد شد.
سابقه اجرای نمایش «اولین بازی» به نویسندگی امیر مشهدیعباس به سال ۱۳۸۴ بازمیگردد اما این اثر آیینی در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نخستین بار در سال ۱۳۹۰ روی صحنه رفت و پس از آن نیز در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ در همین مرکز اجرا شد و اکنون گونه خیابانی آن بین موکبهای نجف تا کربلا در پیادهروی اربعین اجرا میشود.
قاسم انصاریشاد، آریاراد انصاریشاد، نوشین سرکوبی، مهدی رحمتی و بهروز مهرعلیان بازیدهندگان و صداپیشگان اجرای خیابانی نمایش «اولین بازی» هستند.
محمد سعادتزاده و سارا خوارزمی گروه کارگردانی نمایش «اولین بازی» را تشکیل میدهند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از آهنگساز: محمد فرشتهنژاد، طراح و سازنده دکور: علیرضا حسینپور و عادل بزدوده، طراح و سازنده عروسک: علیرضا حسینپور و مژده ذکریاپور، طراح و سازنده عروسک بخش سایهبازی: شراره یوسفی، طراح پوستر: عماد سالکی، روابط عمومی: گروه نمایش صفیر و عکاس: شهراد اطهری.
نمایش «اولین بازی» تیر و مرداد ۱۴۰۴ نیز در سالن گلستان مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد.
نظر شما