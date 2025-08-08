تیم ملی بسکتبال با غلبه بر ژاپن در کاپ آسیا صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و ژاپن در چارچوب رقابت‌های کاپ آسیا امروز (جمعه ۱۷ مرداد) در جده عربستان برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان بسکتبال ایران با نتیجه ۷۸ بر ۷۰ صاحب برتری شدند.

شاگردان مانولوپولوس بعد از برتری نزدیک در کوارتر نخست این دیدار، نتیجه کوارتر دوم را واگذار کردند و در کوارتر سوم هم به تساوی رضایت دادند اما با برتری در کوارتر پایانی، نتیجه نهایی را از آن خود کردند.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و ژاپن به این شرح است:

* ایران ۷۸ - ژاپن ۷۰

(۱۶ - ۱۳)، (۱۸ - ۲۱)، (۲۴ - ۲۴)، (۲۰ - ۱۲)

سینا واحدی در دیدار برابر ژاپن با کسب ۲۲ امتیاز، ۵ ریباند، یک پاس گل، یک توپ‌ربایی و کارایی ۲۴ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی بسکتبال که در گروه B رقابت‌های کاپ آسیا قرار دارد در نخستین دیدار خود که شامگاه چهارشنبه گذشته برگزار شد برابر گوام به برتری ۷۷ بر ۵۲ دست یافت. با غلبه بر ژاپن، ملی پوشان ایران صدرنشینی گروه را از این تیم گرفتند. ژاپن با شکست دادن سوریه در نخستین دیدار، صاحب جایگاه اول گروه دوم شده بود.

سوریه سومین حریف ملی پوشان بسکتبال ایران در رقابت‌های کاپ آسیا است. این دیدار یکشنبه (۱۹ مرداد) برگزار می‌شود.