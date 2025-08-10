  1. جامعه
  2. شهری
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۷

جان‌بخشی به حماسه‌های شاهنامه در میادین تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای ترویج مفاهیم حماسی شاهنامه و پاسداشت فرهنگ ایرانی-اسلامی، از هنرمندان برای طراحی المان‌های حجمی در ۱۹ میدان پایتخت دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و ترویج مفاهیم عمیق حماسی و اخلاقی شاهنامه فردوسی، و مطابق با تأکیدات مقام معظم رهبری، اقدام به طراحی و نصب المان‌های حجمی در ۱۹ میدان منتخب شهر می‌کند.

این فراخوان از هنرمندان، طراحان، معماران و مجسمه‌سازان دعوت می‌کند تا با خلق آثار شهری مبتنی بر داستان‌ها و موضوعات حماسی شاهنامه، از جمله داستان ضحاک و کاوه آهنگر، جنگ رستم با دیو سفید، داستان سیاوش و دیگر روایت‌های حماسی، به غنای فرهنگی و بصری فضاهای شهری کمک کنند.

آثار منتخب، با هدف تجلی روح حماسی و انتقال ارزش‌های اخلاقی در محیط شهر نصب خواهند شد.

