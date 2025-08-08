  1. استانها
۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی جویبار در حال نوسازی است

جویبار- مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح جامع زیرساخت کشاورزی جویبار شامل نوسازی ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده در حاشیه بازدید از طرح جامع زیرساخت شورکا جویبار؛ الگویی برای توسعه کشاورزی نوین افزود: این طرح قرار است در چند فاز با هدف افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی، آب و افزایش عملکرد در سطح محصولات زراعی در منطقه اجرا شود.

علیزاده با اشاره به برآورد اولیه ۴۱۰ میلیارد ریالی این پروژه، افزود: طرح جامع آب و خاک روستای شورکا شامل احداث ۲۵ هکتار آب‌بندان و تجهیز و نوسازی ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی است. این پروژه به عنوان یک طرح شاخص و نمونه در منطقه شناخته می‌شود و نقش مهمی در بهبود وضعیت کشاورزی و معیشت روستاییان خواهد داشت.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران مشارکت مردمی را از جنبه‌های حیاتی این طرح دانست و اظهار داشت: واگذاری داوطلبانه زمین توسط کشاورزان برای احداث آب‌بندان، پرداخت سهم خودیاری در طرح انتقال آب با لوله و تأمین انشعاب برق، نشان از اعتماد و همراهی اهالی روستای شورکا با این طرح توسعه‌ای دارد.

علیزاده در پایان بر پیگیری‌های مستمر و همکاری تمامی عوامل ذیربط تاکید کرد تا پروژه طبق برنامه زمان‌بندی به بهره‌برداری برسد. انتظار می‌رود با تکمیل این پروژه، تحولی چشمگیر در بخش کشاورزی شهرستان جویبار ایجاد شود و الگویی برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در سایر مناطق استان باشد.

