۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی جویبار در حال نوسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده در حاشیه بازدید از طرح جامع زیرساخت شورکا جویبار؛ الگویی برای توسعه کشاورزی نوین افزود: این طرح قرار است در چند فاز با هدف افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی، آب و افزایش عملکرد در سطح محصولات زراعی در منطقه اجرا شود.
علیزاده با اشاره به برآورد اولیه ۴۱۰ میلیارد ریالی این پروژه، افزود: طرح جامع آب و خاک روستای شورکا شامل احداث ۲۵ هکتار آببندان و تجهیز و نوسازی ۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی است. این پروژه به عنوان یک طرح شاخص و نمونه در منطقه شناخته میشود و نقش مهمی در بهبود وضعیت کشاورزی و معیشت روستاییان خواهد داشت.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران مشارکت مردمی را از جنبههای حیاتی این طرح دانست و اظهار داشت: واگذاری داوطلبانه زمین توسط کشاورزان برای احداث آببندان، پرداخت سهم خودیاری در طرح انتقال آب با لوله و تأمین انشعاب برق، نشان از اعتماد و همراهی اهالی روستای شورکا با این طرح توسعهای دارد.
علیزاده در پایان بر پیگیریهای مستمر و همکاری تمامی عوامل ذیربط تاکید کرد تا پروژه طبق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری برسد. انتظار میرود با تکمیل این پروژه، تحولی چشمگیر در بخش کشاورزی شهرستان جویبار ایجاد شود و الگویی برای توسعه زیرساختهای کشاورزی در سایر مناطق استان باشد.
