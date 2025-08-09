به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی صبح شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی ورزش و جوانان شاهرود، درباره وضعیت نامناسب ورزشگاه تختی بیان کرد: یکی از علل خشک شدن چمن این ورزشگاه مسئله آبیاری و نگهداری زمین است که متأسفانه سبب وضعیت کنونی شده است.

وی با بیان اینکه سابقا چمن ورزشگاه تختی شاهرود با آب شرب آبیاری می‌شد در صورتی که امسال آب مرد نیاز استادیوم به واسطه کمبود آب، قطع شده است، افزود: متأسفانه بدون آب چمن و درختان ورزشگاه تختی شاهرود خشک شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه برخی زمین‌های چمن مانند دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به واسطه وجود چاه اختصاصی آب وضعیت خوبی دارند، بیان کرد: این در حالی است که تنها منبع آب ورزشگاه تختی آب شرب شهرستان بود که آن هم قطع شد.

جلالی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بیان کرد: این مجموعه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام آن ۹۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است و در صورت تأمین می‌توان بین شش الی ۱۲ ماه آن را افتتاح کرد.

وی افزود: برای قراردادی که با پیمانکار بسته شده ۱۵ میلیارد تومان از سوی مجموعه بازسازی اماکن ورزشی تزریق شده اما مابقی آن تا ۹۰ میلیارد تومان نیاز دارد که نماینده شهرستان در مجلس و مسئولان ارشد پیگیر موضوع باشند.

رئیس ورزش و جوانان شاهرود همچنین از واگذاری استخر فجر به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این استخر با بودجه بخش خصوصی و سرمایه گذار در دست اجرا است و هفته دولت سال جاری افتتاح می‌شود.

جلالی همچنین از پیدا شدن سرمایه گذار برای بازسازی سالن و مجموعه ورزشی شهید اکبری شاهرود خبر داد و گفت: امسال طبق پیگیری‌های فرماندار شاهرود در شورای برنامه ریزی هفت میلیارد تومان اعتبار به ورزش و جوانان اعطا شد که دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن صرف فضاهای روباز داده شده است.

وی با بیان اینکه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات به فضاهای سرپوشیده اختصاص داده شده است، افزود: از این اعتبار هفت میلیارد تومانی همچنین دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز به خرید تجهیزات و امکانات ورزشی در سراسر شهرستان شاهرود اختصاص داده شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود همچنین از میزبانی ۳۰ رویداد کشوری شامل مسابقات و اردوهای ملی و کشوری در شاهرود طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: امسال هم مانند سال گذشته تیم بسکتبال پارت پایش شاهرود در لیگ برتر حضور دارد و از بابت سالن تمرین و خوابگاه حمایت‌های خوبی از این تیم شده است.