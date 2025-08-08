واژگونی ون در محور اندیمشک–اهواز با ۴ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۵۵ روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، یک خودروی ون حامل زائران اربعین حسینی در کیلومتر سه محور اندیمشک – اهواز واژگون شد که در این حادثه چهار نفر شامل دو خانم ۸ و ۵۱ ساله و دو آقا ۱۱ و ۵۵ ساله مصدوم شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های فوریت‌های پزشکی به سرعت به محل اعزام شدند و هر چهار مصدوم برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.

احمدی با ابراز نگرانی از افزایش حوادث جاده‌ای در ایام اربعین، تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد زائران در مسیرهای مواصلاتی، رعایت اصول ایمنی و بررسی وضعیت فنی خودروها پیش از سفر نقش کلیدی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز بیان کرد: علت دقیق این واژگونی توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.