۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

واژگونی ون در محور اندیمشک–اهواز با ۴ مصدوم

اهواز - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از واژگونی یک دستگاه ون حامل زائران اربعین حسینی در محور اندیمشک–اهواز خبر داد که منجر به مصدومیت چهار نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۵:۵۵ روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، یک خودروی ون حامل زائران اربعین حسینی در کیلومتر سه محور اندیمشک – اهواز واژگون شد که در این حادثه چهار نفر شامل دو خانم ۸ و ۵۱ ساله و دو آقا ۱۱ و ۵۵ ساله مصدوم شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های فوریت‌های پزشکی به سرعت به محل اعزام شدند و هر چهار مصدوم برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.

احمدی با ابراز نگرانی از افزایش حوادث جاده‌ای در ایام اربعین، تأکید کرد: با توجه به حجم بالای تردد زائران در مسیرهای مواصلاتی، رعایت اصول ایمنی و بررسی وضعیت فنی خودروها پیش از سفر نقش کلیدی در پیشگیری از چنین حوادثی دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز بیان کرد: علت دقیق این واژگونی توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

