به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: تصمیم دولت لبنان برای انحصار سلاح، کودتا علیه اجماع ملی بود که بر سر آن توافق کردیم و برای آن بهای سنگین و هنگفتی دادیم.
«محمود قماطی» در ادامه مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی المسیره افزود: اجماع ملی بر اولویتهای لبنان که توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، خروج دشمن از خاک لبنان، آزادی اسرار و آغاز بازسازی است، تمرکز میکرد. اما مطالبات دولت مبنی بر تقدیم هزینه بیشتر به دشمن و تحویل سلاح، امری غیر قابل قبول است.
وی تصریح کرد: اعضای کابینه لبنان تسلیم فشارهای شاهزادههای عرب شدند که از آنها پول دریافت میکنند. اعضای کابینه همچنین تسلیم دیکتههای آمریکا شدند. مایه ننگ و شرم آور و وقیحانه است که دولت لبنان برای تصویب طرح ارائه شده از سوی آمریکا تشکیل جلسه دهد.
این عضو ارشد حزب الله خطاب به اعضای دولت لبنان گفت: آنچه انجام دادید لکه ننگ و عاری برای شماست. شما زیر پاهای آمریکا هستید و لگد مال شده اید سپس به آن متوسل میشوید.
قماطی همچنین گفت: ما تصمیم دولت را اجرا نخواهیم کرد و آن را جوهری بر روی کاغذ میدانیم که برای ما هیچ معنایی ندارد. هیچ کس در این دنیا نمیتواند این مصوبه را اجرا کند و ما را مجبور به چشم پوشی از سلاحهایمان کند. ما از سلاحهای خود و مقاومت با تمام ابزارهای مشروع و مسالمتآمیز دفاع خواهیم کرد.
نایب رئیس شورای سیاسی جنبش حزب الله در پایان خاطرنشان کرد: ما سلاحهای خود را به سمت داخل لبنان نشانه نخواهیم گرفت و درگیر هیچ نزاع داخلی، نه با ارتش و نه با هیچ حزب لبنانی، نخواهیم شد. مردم ما که هر نوع فداکاری کردهاند، خودشان به سلاحهایشان پایبند هستند و از تحویل دادن آن خودداری میکنند.
