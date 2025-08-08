رئیس فراکسیون حامی حزب الله لبنان: سلاح مقاومت ضامن امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد، محمد رعد، رئیس فراکسیون وفا وابسته به حزب الله در پارلمان لبنان، گزارش داد که تحولات دو سال اخیر نشان‌دهنده عمق بن‌بست رژیم اشغالگر است و این رژیم حتی نتوانسته برای حل مشکل یک جبهه از جبهات گشوده‌شده راه‌حلی پیدا کند.

رعد تأکید کرد که آمریکا و اسرائیل بر جدول زمانی اجرای دستورهای خود به دولت پافشاری دارند، چراکه گذر زمان به سود آنها نیست.

به گفته وی، تصمیم دشمن برای اشغال غزه به معنای گشودن پرونده‌ای جدید علیه خود است.

وی افزود: اسرائیل در پرونده‌هایی که گشوده، تنها به موفقیت‌های تاکتیکی دست یافته، اما به دستاوردی پایدار و راهبردی نرسیده است.

رعد با بیان اینکه دولت لبنان به تنهایی قادر به مقابله با دشمن نیست، تصمیم اخیر برای جمع‌آوری سلاح مقاومت را «عجولانه و خطرناک» دانست و گفت این تصمیم تحت فشار تحمیل شده، فاقد مشروعیت ملی است و می‌تواند امنیت داخلی را در برابر دخالت دشمن آسیب‌پذیر کند.

وی تأکید کرد: سلاح مقاومت از سال ۱۹۸۲ تاکنون لبنان را محافظت کرده، موجب آزادی و پیروزی شده، بازدارندگی ایجاد کرده و پروژه توسعه‌طلبانه دشمن را ناکام گذاشته است.

این در حالی است که سمیر جعجع، رهبر حزب «نیروهای لبنانی» که از مواضع ضد حزب الله و جنبش امل دفاع می‌کند، در خصوص تحولات جاری در کشورش و با زبان درازی نسبت به گروه‌های مقاومت لبنان مدعی شد: پس از تصمیم دولت، هر گروه مسلحی، چه حزب‌الله یا هر سازمان دیگری، غیرقانونی است.