حزب‌الله: دولت باید از تصمیم خود برای خلع سلاح مقاومت عقب‌نشینی کند

نائب رئیس شورای سیاسی حزب الله تأکید کرد که دولت لبنان باید از تصمیم خود برای خلع سلاح مقاومت عقب‌نشینی کند، در غیر این صورت هیچ تضمینی برای ثبات وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «محمود قماطی» نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تأکید کرد که مرحله کنونی نیازمند حمایت از ارتش لبنان برای حفاظت از وطن است.

قماطی در ادامه سخنانش افزود: کاری که دولت انجام داد، ما را در دام فتنه و بی ثباتی انداخت. دولت تصمیم گرفت در شرایط حمله و اشغالگری اسرائیل در لبنان، مقاومت را خلع سلاح کند.

وی هشدار داد که اقدامات دولت لبنان لکه ننگ بی سابقه‌ای است که لبنان را تابع تصمیمات خارجی کرده است.

این عضو ارشد حزب الله خاطرنشان کرد: هیچ تناقضی بین تشکیل دولت و وجود مقاومت و سلاح آن وجود ندارد. دولت باید از تصمیم خود عقب نشینی کند وگرنه هیچ تضمینی برای ثبات وجود نخواهد داشت.

