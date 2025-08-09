در هفته‌های اخیر، فشارهای خارجی و داخلی بر سر موضوع «خلع سلاح حزب‌الله لبنان» وارد مرحله تازه‌ای شده است. از واشنگتن و پاریس تا برخی جریان‌های سیاسی بیروت و دولت لبنان همگی یک خواسته مشترک را دنبال می‌کنند: پایان دادن به حضور نظامی قدرتمند مهم‌ترین بازیگر غیردولتی لبنان.

حامیان این طرح از ضرورت «یکپارچگی نیروهای مسلح» و رفع بهانه برای تحریم‌ها می‌گویند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که خلع سلاح مقاومت موازنه بازدارندگی در برابر اسرائیل را برهم زده و امنیت ملی لبنان را آسیب‌پذیر می‌کند. گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر در پرونده «پروژه خلع سلاح؛ سرنوشت لبنان بدون سلاح حزب‌الله» انگیزه‌ها و پیامدهای خلع سلاح حزب‌الله لبنان را بررسی می‌کند.