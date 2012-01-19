370 پروژه آسفالت راه روستایی در کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

الله کرم جانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 60 درصد کل راههای کهگیلویه و بویراحمد یعنی حدود چهار هزار و 600 کیلومتر را راه روستایی تشکیل می دهد که از این میزان دو و هزار و 200 کیلومتر آن آسفالت است.

جانی پور عنوان کرد: مهمترین این پروژه ها راه های روستایی "گردنگاه"، "برمیون" به "انارک"، "آبریز" به "آبمورد"، "کت گنبد بردی" و "سی سخت" به "پادنا" است.

معاون راه روستایی استان با بیان اینکه تلاش می کنیم تا پایان امسال تمام روستاهای بالای 50 خانوار این استان از نعمت جاده آسفالت برخوردار شوند، یادآور شد: امسال 120 کیلومتر آسفالت راه روستایی با اعتبار 60 میلیارد ریال انجام شده و یا در حال انجام است.

وی میزان اعتبار راههای روستایی استان در سالجاری را 34 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: تا پایان نیمه اول سال 91 سیصد کیلومتر از راههای روستایی این استان آسفالت خواهند شد.

جانی پور، صعب العبور و کوهستانی بودن اکثر روستاهای این استان و کمبود قیر را مهمترین مشکل در احداث، بهسازی و آسفالت راههای روستایی در این استان عنوان کرد.