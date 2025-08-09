به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ایزدی جمعه‌شب در نشست با خبرنگاران گفت: ۱۵ رشته از جمله رشته‌هایی مانند فوتبال هفت نفره، پا را تیراندازی، پا را تیر و کمان، پا را شنا، والیبال نشسته، و بسکتبال با ویلچر زیر مجموعه هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان است.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان بوشهر بیان کرد: برای اولین بار در استان بوشهر رشته‌های جدید ایجاد شد که پیش زمینه آن از پارسال بوده است.

وی تصریح کرد: همزمان با دعوت و حضور جناب دکتر زرگران، کلاس بند مورد تأیید فدراسیون جهانی و ایران در بوشهر، توانستیم ورزشکاران دهه نودی را استعداد یابی کنیم.

استعدادیابی در رشته‌های مختلف

ایزدی افزود: در اردوی تیم ملی برای اولین بار در استان بوشهر سیفی در رشته پارا شنا حضور دارد و شیخیانی از شهرستان دشتی در رشته پا را تیراندازی به انتخابی تیم ملی دعوت شده است.

وی اظهار داشت: ۲ ورزشکار، فاطمه انصاری و سید نجف طباطبایی در رشته وزنه برداری برای اعزام مسابقات جهانی مصر و انتخابی مسابقات پا را المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس برای اولین بار در بوشهر در اردوی تیم ملی حضور دارند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان بیان کرد: در سال جاری در نیمه دوم سال هدف گذاری در کلاس بندی و مجدداً استعدادیابی در رشته‌های تیراندازی با توجه به تفاهم نامه‌ای که با هیئت تیراندازی استان بوده انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: رشته بسکتبال سه نفری با ویلچر که پارسال ویلچرها تهیه شده و امسال استعداد یابی انجام خواهد شد.

کمبود مربی در استان داریم

ایزدی گفت: در زمینه آموزش با توجه به ضعفی که در حوزه کمبود مربی در استان داریم آموزش مربیان که مورد نیاز هیئت هست در رشته‌های مختلف انجام می‌دهیم.

وی اظهار داشت: ما برای اولین بار از سال گذشته انجمن ورزشکاران کم‌توان ذهنی در بوشهر را به مرکزیت شهرستان دشتی پایه‌گذاری کردیم.

ایزدی گفت: با توجه به پتانسیل موجود اعزام به مسابقات کشوری فوتسال کم توان ذهنی در ساری و اعزام به مسابقات پارادومیدانی ورزشکاران کم توان ذهنی در هرمزگان داشتیم و امسال نیز در این زمینه این فعالیت ادامه دارد.

ایزدی افزود: هدف ما در ورزش قهرمانی برای جانبازان و توان‌یابان ورزش قهرمانی نیست بلکه ورزش قهرمانی بهانه‌ای است که ورزشکاران از انزوا خارج شوند و بتوانند توانایی جسمی و روحی خود را با ورزش ارتقا دهند و بتوانند در جامعه افراد مؤثری واقع شوند.