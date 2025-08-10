به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی بیداریان در مجمع عمومی هیئت شنا، واترپلو و شیرجه استان زنجان با تاکید بر توسعه متوازن، عدالت در توزیع اعتبارات و رفع مشکلات زیرساختی، اظهار کرد: آموزش و مربیگری بخش بسیار مهمی از برنامه‌های ماست و خوشبختانه استان زنجان با برگزاری بیش از ۲۵۰ کلاس مربیگری توانسته نیروی انسانی توانمندی را تربیت کند. همچنین در بخش استعدادیابی بیش از ۴ هزار نفر زیر نظر هیئت شنا استان سازماندهی شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه ورزش شنا در استان است.

وی با اشاره به تأثیرات دوران کرونا، بیان کرد: با وجود تعطیلی‌های استخرها در دوره کرونا، تلاش‌های زیادی انجام شد تا فعالیت‌ها به سرعت از سر گرفته شود. این پایداری موجب شد ورزشکاران زنجانی بتوانند به تیم‌های ملی راه یابند و حتی در مسابقات کشوری و بین‌المللی مدال کسب کنند.

دبیر فدراسیون در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت توسعه ورزش همگانی، ادامه داد: شنا ورزشی است که علاوه بر بعد قهرمانی، تأثیر بسیار مثبتی در سلامت عمومی جامعه دارد. تلاش داریم برنامه‌های همگانی را گسترش دهیم تا افراد در تمامی رده‌های سنی از مزایای این ورزش بهره‌مند شوند.

بیداریان به نقش فدراسیون در حمایت از هیئت‌ها اشاره کرد و گفت: ما به صورت مستمر از هیئت‌های استانی حمایت مالی و فنی می‌کنیم و امیدواریم با همراهی بیشتر مسئولان استانی، زمینه میزبانی مسابقات کشوری و بین‌المللی در شهرستان‌های مختلف استان فراهم شود تا فرصت‌های بیشتری برای ورزشکاران فراهم شود.

در ادامه جلسه سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان درباره وضعیت اعتبارات و پروژه‌های عمرانی استان، گفت: پروژه‌های مهمی از جمله زمین پنج هکتاری در شهرستان خرمده برای توسعه رشته‌های ورزشی در دست اجرا است. اعتبارات تخصیصی به هیئت شنا استان بیش از یک میلیارد تومان بوده که بر اساس عدالت بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

اسلام محمدی‌پور با تاکید بر اولویت‌دهی به مناطق کم‌برخوردار افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری و وزیر ورزش و جوانان توجه به مناطق محروم از وظایف اصلی ماست و در این راستا حمایت‌ها به گونه‌ای خواهد بود که همه شهرستان‌ها سهم عادلانه‌ای داشته باشند.

رئیس هیئت شنا استان زنجان، نیز با اشاره به فعالیت‌های مالی و زیرساختی، گفت: بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف تعمیر و تجهیز استخرهای شهرستان‌ها شده است. اما مشکل کمبود سانس اختصاصی برای شهرستان‌ها هنوز پابرجاست و این موضوع باعث محدودیت در فعالیت‌های هیئت‌های شهرستانی شده است.

جلال داوودی افزود: برگزاری دوره‌های مربیگری، داوری و جشنواره‌های متعدد در استان نشان‌دهنده تلاش‌های فراوان هیئت است، اما نیازمند حمایت‌های بیشتر در زمینه اعتبارات و تجهیزات هستیم.