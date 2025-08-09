خبرنگاران چراغ راه توسعه خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی جمعه شب در نشست صمیمی با خبرنگاران که به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاری رسالتی خطیر است و نبود این قشر در جامعه، سبب می‌شود بسیاری از اتفاقات مهم نه به درستی رقم بخورد و نه به شکلی جامع اطلاع‌رسانی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی مدیران ممکن است به دلیل بیان نقاط ضعف، از خبرنگاران فاصله بگیرند، افزود: در نگاه من، این رویکرد اشتباه است و رسانه‌ها با انعکاس نقاط قوت و ضعف جامعه، فرصت ارزشمندی برای اصلاح امور فراهم می‌کنند؛ فرصتی که مدیران باید قدر آن را بدانند.

فرهادی با اشاره به نقش ویژه رسانه‌ها در حوزه میراث فرهنگی گفت: خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های غنی انسانی، طبیعی و تاریخی، همچنان در سطح ملی و بین‌المللی کمتر شناخته شده است و یکی از دلایل آن ضعف در اطلاع‌رسانی و معرفی صحیح داشته‌ها است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰ اثر میراث جهانی در کشور وجود دارد که هر یک می‌تواند موتور محرک توسعه یک منطقه باشد، اما زمانی این ظرفیت بالفعل می‌شود که به اقتصاد گردشگری و ارتقای معیشت مردم گره بخورد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با قدردانی از اقدامات اخیر اداره کل میراث فرهنگی استان افزود: نمونه‌ای کوچک از این اقدامات، مرمت نمای آسیب‌دیده مجموعه باغ رحیم‌آباد در مدت سه روز بود که سال‌ها رها شده بود. این نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و پیگیری، می‌توان میراث ارزشمند گذشته را حفظ و احیا کرد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه آثار طبیعی و تاریخی تصریح کرد: باغ‌های تاریخی، بافت‌های ارزشمند شهری و آثار کم‌نظیر موجود در جای جای استان، قابلیت ثبت و معرفی در سطوح ملی و جهانی را دارند و رسانه‌ها می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

فرهادی بر استفاده از فناوری‌های نوین و ترجمه محتوای گردشگری به زبان‌های مختلف تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت وزارت امور خارجه در استان و همکاری بخش خصوصی، می‌توان این اطلاعات را به شکل گسترده و مؤثر در سطح بین‌المللی منتشر کرد.

وی در پایان با تبریک روز خبرنگار اظهار امیدواری کرد: در همه برنامه‌ها، حضور پررنگ‌تر خبرنگاران را شاهد باشیم و اطلاع‌رسانی دقیق و واقعی که توسط اصحاب رسانه انجام می‌شود، زمینه‌ساز پیشرفت و شکوفایی خراسان جنوبی باشد.