به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران با تأکید بر نقش محوری رسانهها در حل مشکلات مردم و انعکاس دغدغههای جامعه، گفت: همکاریها در مسیر و بستر مشترک شکل میگیرد. حتی اگر همکاریها کوتاهمدت باشد، آغاز یک تعامل سازنده میتواند مسیر بهتری را برای رسانهها و بخش خصوصی رقم بزند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت مسائل اقتصادی طی بیش از یک دهه اخیر، افزود: وقتی اقتصاد بهعنوان اولویت کشور مطرح شده، همه ارکان نظام باید به این حوزه توجه کنند. رسانهها نیز با آگاهیبخشی بهتر نسبت به مشکلات اقتصادی، میتوانند به حل آنها کمک کنند.
حسینی تعامل میان تشکلهای بخش خصوصی و حاکمیت در استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این همافزایی میتواند مسیرهای بهتری را پیش روی استان قرار دهد و هدف ما دخالت در وظایف دیگر نهادها نیست، بلکه انعکاس مسائل و مشکلات و یافتن راهکار برای آنهاست.
وی ضمن تقدیر از خبرنگاران، آنها را «خط مقدم آگاهیبخشی» خواند و تأکید کرد: بخش خصوصی، نهادهای دولتی و رسانهها باید با هم کار کنند تا صدای مشکلات مردم به گوش مسئولان برسد و تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.
