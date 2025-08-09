داریوش گلعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکلات خشکسالی در چند سال اخیر به‌ویژه در استان اصفهان تأثیرات بسیاری داشته است، اظهار کرد: بخشی از منابع آبی که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار دارند و بسیاری از چشمه‌ها، به دلیل خشکسالی با مشکل مواجه شدند. از سوی دیگر پوشش گیاهی هم کاهش پیدا کرده و این موضوع تأمین علوفه مورد نیاز حیات وحش را سخت‌تر کرده است.

وی ادامه داد: ما برای حل این مشکلات اقداماتی مانند آبرسانی به آبشخورها و منابع جدید ایجاد کردیم و بازدیدی که طی روزهای اخیر از مناطق داشتم خوشبختانه وضعیت آبشخورها خیلی خوب بود و حیات وحش در نزدیکی این آبشخورها مشاهده می‌شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین آب و علوفه حیات وحش در مناطق چهارگانه و زیستگاه‌های استان نداریم.

گلعلیزاده افزود: برای تأمین علوفه از اعتبارات سازمان محیط‌زیست استفاده کردیم و بخشی هم با مشارکت مردم علاقه‌مند به محیط‌زیست و برخی واحدها تأمین شده است. این همکاری‌ها باعث شده که در زمینه تأمین علوفه هم مشکلی نداشته باشیم.

تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های اصفهان

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که تأمین علوفه به صورت دستی ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد. برای مثال حیات وحش به حضور انسان عادت کنند و این برای برخی سودجویان فرصت ایجاد کند اما خوشبختانه جوامع محلی که در نزدیکی مناطق زندگی می‌کنند و حتی واحدهای معدنی که در این مناطق فعالیت دارند، با محیط‌بانان ما همکاری کرده و در حفاظت از محیط‌زیست کمک می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ابراز کرد: برخی از این واحدها هم در راستای مسئولیت اجتماعی خودشان به آبرسانی و تأمین علوفه کمک کردند.

گلعلیزاده با بیان اینکه کیفیت مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست به همکاری جوامع محلی وابسته است و بدون مشارکت آن‌ها مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: حفاظت مشارکتی در دنیا تجربه موفقی داشته و ما نیز دستورالعمل‌هایی برای مشارکت در حفاظت از مناطق داریم.

رشد جمعیت حیات‌وحش با طرح حفاظت مشارکتی

وی ادامه داد: طرح حفاظت مشارکتی را در مناطق آزاد و قرق‌های اختصاصی اجرا کردیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم به طوری که هم جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی افزایش پیدا کرده و هم در مناطق تحت مدیریت ما رشد داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: در استان اصفهان نیز پنج قرق اختصاصی برای سرمایه‌گذاری مشخص کردیم که ظرفیت خیلی خوبی دارند.

گلعلیزاده ادامه داد: در سایر کشورها هم بیشتر حفاظت از مناطق چهارگانه با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود به طوری که دولت سیاست‌گذاری و نظارت می‌کند و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌ها و رعایت ضوابط بین‌المللی، به حفاظت بهتر کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: در ایران نیز باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. تجربیاتی را که در مناطق آزاد و قرق‌های اختصاصی داریم باید بررسی کرده و نقاط ضعف بشناسیم و نقاط قوت را تقویت کنیم زیرا این مناطق سرمایه ارزشمندی برای نسل‌های آینده است و باید از دست‌اندازی‌های غیرقانونی، مثل طمع برای برداشت‌های معدنی یا سوءاستفاده‌های اقتصادی، محافظت شوند.

لزوم آبرسانی بهنگام برای حیات‌وحش

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان وضعیت جمعیت حیات وحش در این استان را خوب ارزیابی کرد و گفت: در اصفهان سه پارک ملی داریم که جمعیت آهو در آن‌ها قابل توجه است اما اگر آبرسانی به موقع انجام نشود، حیات وحش برای پیدا کردن غذا به سمت مزارع می‌رود و ممکن است در معرض خطر قرار بگیرد.

گلعلیزاده ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر بسیاری از شکارچیان سابق به عنوان همیار محیط‌زیست با ما همکاری می‌کنند. از تجربه‌های آنان در شناخت رفتار حیات وحش استفاده می‌کنیم و این افراد از عوامل تخریب به حامیان حفاظت تبدیل کردیم.

وی اضافه کرد: باید فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی را ادامه دهیم تا بخشی از معیشت کسانی که به دلیل نیاز مالی به شکار روی می‌آورند، از این طریق تأمین شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان اضافه کرد: در این زمینه در مناطقی مثل اردستان، نائین، نطنز، پارک ملی موته و منطقه حفاظت‌شده دالانکوه، تجربه‌های خوبی داشتیم اما هنوز به کمک بیشتر شهرداری‌ها، شوراهای شهر، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و بخش خصوصی نیاز داریم زیرا محیط‌زیست فقط متعلق به سازمان نیست در درجه اول متعلق به مردم اصفهان است و بعد هم کارکردهای ملی و بین‌المللی دارد و باید همه با هم از آن مراقبت کنیم.

اختصاص اعتبارات سازمانی و کمک‌های مردمی برای تأمین علوفه حیات‌وحش

گلعلیزاده خاطرنشان کرد: هم اینک حدود ۲۱ درصد از مساحت استان اصفهان در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط‌زیست است که شامل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و مناطق شکار ممنوع می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر علوفه حیات وحش را به صورت هفتگی علوفه تأمین کرده و بخشی را هم ذخیره‌سازی می‌کنیم، افزود: خرید علوفه از طریق سامانه ستاد انجام می‌شود ولی نوسان قیمت‌ها گاهی مشکل ایجاد می‌کند. با این حال، با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی، این مشکلات رو مدیریت کردیم تا تأمین علوفه به موقع انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان گفت: سازمان محیط‌زیست اعتبارات خوبی برای تأمین علوفه اختصاص داده اما با توجه به جمعیت حیات وحش، این بودجه کافی نیست. برای همین از مشارکت مردمی نیز کمک گرفتیم.