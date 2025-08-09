  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۶

تردد ۱۰۲ هزار نفر از مرز خسروی در روز گذشته؛ ترددها به نیم‌میلیون رسید

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۰۲ هزار تردد از مرز خسروی ثبت شده و آمار کل ترددها از ابتدای مردادماه به ۴۴۸ هزار نفر رسیده است.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین آمار تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مرزی، در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۰۲ هزار و ۵۸۶ تردد مسافری از این مرز انجام شده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۰ هزار و ۸۹۹ مسافر ورودی به کشور و ۷۱ هزار و ۶۸۷ مسافر خروجی به سمت عراق ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش موج سفر زائران به عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: از ابتدای مردادماه و آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده در مرز خسروی به ۴۴۸ هزار و ۸۲۷ نفر رسیده که این رقم بیانگر جایگاه ویژه و ظرفیت بالای این مرز در تسهیل تردد زائران است.

خسروی با اشاره به تمهیدات ویژه برای مدیریت این حجم از تردد، تصریح کرد: تمامی نیروها و تجهیزات راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای، خدمات رفاهی و ایمنی راه‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط برای روان‌سازی عبور و مرور زائران انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی حرکت کاروان‌های زائران حسینی، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده آمار تردد از مرز خسروی به شکل چشمگیری افزایش یافته و به مرز نیم‌میلیونی و حتی فراتر از آن برسد.

    • حمید رضا IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      انشاءالله امار تردد زوارارباب از مرز خسروی دروازه اصلی کربلای معلی به بالای ۱۰۰ هزار نفر در روز برسد

