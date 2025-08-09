یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین آمار تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مرزی، در تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۰۲ هزار و ۵۸۶ تردد مسافری از این مرز انجام شده است.



وی افزود: از این میزان، ۳۰ هزار و ۸۹۹ مسافر ورودی به کشور و ۷۱ هزار و ۶۸۷ مسافر خروجی به سمت عراق ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش موج سفر زائران به عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: از ابتدای مردادماه و آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده در مرز خسروی به ۴۴۸ هزار و ۸۲۷ نفر رسیده که این رقم بیانگر جایگاه ویژه و ظرفیت بالای این مرز در تسهیل تردد زائران است.



خسروی با اشاره به تمهیدات ویژه برای مدیریت این حجم از تردد، تصریح کرد: تمامی نیروها و تجهیزات راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای، خدمات رفاهی و ایمنی راه‌ها در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط برای روان‌سازی عبور و مرور زائران انجام شده است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایشی حرکت کاروان‌های زائران حسینی، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده آمار تردد از مرز خسروی به شکل چشمگیری افزایش یافته و به مرز نیم‌میلیونی و حتی فراتر از آن برسد.