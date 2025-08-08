شکسته شدن رکورد تردد از مرز خسروی؛ عبور بیش از ۱۰۳ هزار زائر در یک روز

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار تردد از مرز خسروی در روز سهشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۴ به رقم بیسابقهای رسید که میتوان آن را یک رویداد تاریخی در کارنامه این مرز دانست.
وی افزود: در این روز، ۱۳ هزار و ۷۳۷ مسافر ورودی و ۸۹ هزار و ۸۳۷ مسافر خروجی از مرز خسروی عبور کردند که مجموع آن به ۱۰۳ هزار و ۵۷۴ نفر رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه این میزان تردد یک رکورد خاص و تاریخی برای این مرز بینالمللی محسوب میشود، گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان روز ۱۶ مرداد، جمعاً ۳۴۶ هزار و ۲۴۱ تردد ثبت شده است.
خسروی با اشاره به آمادگی کامل زیرساختها و تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری، مرزبانی، پلیس و سایر دستگاههای مستقر در مرز خسروی تصریح کرد: خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در این مرز با تمام ظرفیت در حال انجام است تا تردد در نهایت آرامش، امنیت و سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی باعث شده است که امسال شاهد ترافیک روان در جادههای منتهی به مرز خسروی و نیز در گیتهای کنترل گذرنامه باشیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: پیشبینی میشود در روزهای آینده با نزدیکتر شدن به ایام اوج سفر اربعین و آغاز موجهای بازگشت به کشور، آمار تردد از مرز خسروی باز هم افزایش یابد و رکوردهای تازهای ثبت شود.
