رکوردشکنی تردد زائران از مرز خسروی؛ حدود ۷۵ هزار تردد در یک روز ثبت شد

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پرشتاب تردد زائران اربعین از مرز خسروی، اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت شده در روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴، در مجموع ۷۴ هزار و ۷۸۸ نفر از این مرز بینالمللی تردد کردهاند که نشان از افزایش چشمگیر حضور زائران دارد.
وی افزود: از این تعداد، ۷ هزار و ۸۱۸ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند و ۶۶ هزار و ۹۷۰ نفر نیز برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، از مرز خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه موج بازگشت زائران نیز به تدریج آغاز شده است، خاطرنشان کرد: مرز خسروی به عنوان یکی از مرزهای اصلی تردد زائران اربعین، نقش بسیار مهمی در تسهیل این حرکت بزرگ معنوی ایفا میکند.
خسروی همچنین مجموع ترددهای ثبت شده از آغاز عملیات اربعین ۱۴۰۴ تاکنون را ۲۴۲ هزار و ۶۶۷ نفر عنوان کرد و گفت: این آمار تنها شامل ترددهای ثبتشده از مرز خسروی است و بیانگر رشد قابل توجه نسبت به سالهای گذشته میباشد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای مرتبط برای خدمترسانی به زائران، یادآور شد: تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد روان، ارائه خدمات رفاهی، بهداشتی، حملونقل و امدادی در مرز خسروی اندیشیده شده و هماهنگیها با نهادهای مستقر در مرز به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان از زائران خواست برای انجام سفری ایمن، پیش از حرکت بهصورت مستمر اطلاعات مربوط به وضعیت جادهها و مرزها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
