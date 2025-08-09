  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۸

نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد جام «جلال کافی» اعلام شد

نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد جام «جلال کافی» اعلام شد

بجنورد- رئیس هیئت کشتی بجنورد گفت: نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشتی آزاد خراسان شمالی رده سنی نوگلان جام جلال کافی اعلام شد.

ولی ضیغمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسابقات کشتی نوگلان استان خراسان شمالی، تحت عنوان جام جلال کافی با حضور بیش از ۲۰۰ کشتی‌گیر در سالن ۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی شهید علی‌دخت بجنورد برگزار شد.

ضیغمی ادامه داد: که در وزن ۲۴ کیلوگرم مانیار عنایتی، در وزن ۲۶ کیلوگرم محمد حسین‌پور، در وزن ۲۸ کیلوگرم محمد صالح حصاری، در وزن ۳۰ کیلوگرم صدرا دادبخش، در وزن ۳۲ کیلوگرم محمد امین رحمتی، در وزن ۳۵ کیلوگرم سعید قادری، در وزن ۳۸ کیلوگرم مرتضی ترکانلو برگزیده این مسابقات شدند.

رئیس هیئت کشتی بجنورد اظهار کرد: در وزن ۴۱ کیلوگرم ابوالفضل حصاری، در وزن ۴۴ کیلوگرم مصطفی سبحانی و در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی عمرانی، در وزن ۵۲ کیلوگرم فرزین امانی، در وزن ۵۷ کیلوگرم امیرمحمد مجرد، در وزن ۶۲ کیلوگرم آرین یزدانی، در وزن ۶۸ کیلوگرم برهان اسفندیاری، در وزن ۷۵ کیلوگرم آوش خسرو یار و در وزن ۸۵ کیلوگرم حسام روش برگزیده مسابقات جام جلال کافی شدند.

ضیغمی گفت: در نتایج تیمی مسابقات تیم ملل مقام اول، تیم محسن محمدی مقام دوم و تیم احمد شاه پسندی مقام سوم را کسب کردند.

کد خبر 6554880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها