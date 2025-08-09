نفرات برتر مسابقات کشتی آزاد جام «جلال کافی» اعلام شد

ولی ضیغمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مسابقات کشتی نوگلان استان خراسان شمالی، تحت عنوان جام جلال کافی با حضور بیش از ۲۰۰ کشتی‌گیر در سالن ۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی شهید علی‌دخت بجنورد برگزار شد.

ضیغمی ادامه داد: که در وزن ۲۴ کیلوگرم مانیار عنایتی، در وزن ۲۶ کیلوگرم محمد حسین‌پور، در وزن ۲۸ کیلوگرم محمد صالح حصاری، در وزن ۳۰ کیلوگرم صدرا دادبخش، در وزن ۳۲ کیلوگرم محمد امین رحمتی، در وزن ۳۵ کیلوگرم سعید قادری، در وزن ۳۸ کیلوگرم مرتضی ترکانلو برگزیده این مسابقات شدند.

رئیس هیئت کشتی بجنورد اظهار کرد: در وزن ۴۱ کیلوگرم ابوالفضل حصاری، در وزن ۴۴ کیلوگرم مصطفی سبحانی و در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی عمرانی، در وزن ۵۲ کیلوگرم فرزین امانی، در وزن ۵۷ کیلوگرم امیرمحمد مجرد، در وزن ۶۲ کیلوگرم آرین یزدانی، در وزن ۶۸ کیلوگرم برهان اسفندیاری، در وزن ۷۵ کیلوگرم آوش خسرو یار و در وزن ۸۵ کیلوگرم حسام روش برگزیده مسابقات جام جلال کافی شدند.

ضیغمی گفت: در نتایج تیمی مسابقات تیم ملل مقام اول، تیم محسن محمدی مقام دوم و تیم احمد شاه پسندی مقام سوم را کسب کردند.