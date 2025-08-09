به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این استان با تجهیز ۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود به سامانههای نوین آبیاری، به عنوان دومین استان پیشرو در این زمینه شناخته شد، این اقدام، بازدهی مصرف آب در استان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
وی افزود: از مجموع ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ۱۲۵ هزار هکتار به صورت آبی کشت میشود که از این میزان، ۶۰ درصد (معادل ۷۳ هزار هکتار) به سامانههای نوین آبیاری از جمله بارانی، قطرهای و تیپ مجهز شدهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با اجرای این سامانهها، بازدهی مصرف آب در استان به ۵۹ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در سطح کشور حدود ۴۰ درصد است.
بهرامی عنوان کرد: همچنین، تولید ماده خشک از هر مترمکعب آب در استان به ۱/۸۵ کیلوگرم رسیده، در حالی که میانگین کشوری ۱/۶ کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب است.
وی تغییر الگوی کشت را از دیگر عوامل مؤثر در موفقیت اجرای سامانههای نوین آبیاری دانست و گفت: جایگزینی ارقام زودرس به جای ارقام دیررس در محصولاتی مانند ذرت و سیبزمینی، و همچنین کشت نشایی بهاره به جای کشتهای بذری، منجر به کاهش دوره رشد گیاه و افزایش بهرهوری مصرف آب شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهرستان شهرکرد با اختصاص دو هزار هکتار از اراضی خود به کشت ذرت علوفهای و اجرای سامانههای نوین آبیاریِ تیپ در این مزارع، نقش مهمی در تأمین نیاز استان به این محصول ایفا کرده است.
بهرامی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری برای هفتمین سال متوالی در اجرای سامانههای نوین آبیاری پیشتاز بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز، هوشمندسازی آبیاری و افزایش عملکرد آب در واحد سطح را در دستور کار خود قرار داده است.
