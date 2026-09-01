به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رازقی اظهار کرد: نمایشگاه «قزوین؛ هستها و نیستها به روایت عکسهای تاریخی» از فردا همزمان با برنامههای هفته قزوین در نگارخانه مهر حوزه هنری استان قزوین افتتاح میشود و تا ۲۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این نمایشگاه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نگارخانه مهر حوزه هنری واقع در بلوار شهید مدرس پذیرای شهروندان، گردشگران و علاقهمندان به تاریخ، هنر و فرهنگ قزوین خواهد بود.
مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین گفت: در این نمایشگاه تصاویر تاریخی از بناها و ابنیه قزوین به نمایش درآمده که بخشی از آنها در گذر زمان از بین رفته و تنها تصاویری از آنها مربوط به دورههای قاجار و پهلوی باقی مانده است.
رازقی ادامه داد: بخش دیگری از آثار نیز به بناهایی اختصاص دارد که همچنان پابرجا هستند، اما تصاویر تاریخی و قدیمی آنها در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
وی استفاده از فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازسازی تصاویر تاریخی را از ویژگیهای این نمایشگاه دانست و بیان کرد: تصاویر آسیبدیده یا عکسهایی که به دلیل گذر زمان وضوح خود را از دست داده بودند، با استفاده از این فناوریها بازسازی، رنگی و با کیفیت بیشتری ارائه شدهاند.
رازقی افزود: مخاطبان در کنار اصل تصاویر، نسخه بازسازیشده آنها را نیز مشاهده خواهند کرد و در تصاویر جدید جزئیات بیشتری از بناها و فضای تاریخی قزوین قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تولید یک ویدیوی چهار دقیقهای در حاشیه این نمایشگاه گفت: در این اثر، تصاویر تاریخی بازسازیشده با استفاده از تکنیکهای روز متحرکسازی شدهاند تا مخاطب بتواند حالوهوای قزوین در دوره قاجار را در قالب یک اثر تصویری تجربه کند.
مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: از قزوین در دوره قاجار تصاویر ویدیویی وجود ندارد و این اثر تلاش کرده است با استفاده از تصاویر تاریخی و فناوریهای جدید، روایتی بازآفرینیشده از فضای شهری قزوین در آن دوره ارائه کند.
رازقی گفت: این ویدیو برای نخستینبار در این نمایشگاه به نمایش درمیآید و پس از پایان نمایشگاه در سایت حوزه هنری نیز منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به آثار این نمایشگاه اظهار کرد: در مجموع ۳۵ عکس تاریخی برای این نمایشگاه جمعآوری و بازآفرینی شده است که این اقدام در قالب یک فعالیت پژوهشی و با نظارت استاد محمدحسن سلیمانی انجام شده است.
رازقی در پایان خاطرنشان کرد: برای هر تصویر توضیحات و اطلاعات تاریخی ارائه شده و در ساعات برگزاری نمایشگاه نیز استاد سلیمانی و دیگر افراد مسلط به موضوع حضور خواهند داشت تا در صورت علاقه مخاطبان، درباره تصاویر و پیشینه تاریخی آنها توضیح و روایت ارائه کنند.
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