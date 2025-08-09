انفجار گاز در اهواز ۲ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: در ساعت ۴:۵۷ بامداد روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، انفجار ناشی از نشت گاز در یک واحد مسکونی واقع در منطقه منابع طبیعی شهرک آغاجاری، منجر به مصدومیت دو نفر شد.
وی افزود: در این حادثه، یک زن ۳۹ ساله و یک مرد ۴۱ ساله دچار آسیبدیدگی شدند و بلافاصله توسط تیمهای فوریتهای پزشکی به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند تا تحت درمان تخصصی قرار گیرند.
احمدی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات گاز خانگی، هشدار داد: نشت گاز و بیتوجهی به اصول ایمنی در نصب و نگهداری وسایل گازسوز میتواند خسارات جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی از شهروندان خواست تا بهطور دورهای سیستمهای گازرسانی منازل خود را بررسی کنند.
بر اساس اظهارات احمدی، کارشناسان ایمنی و آتشنشانی در حال بررسی دقیق علت این حادثه هستند. نتایج این تحقیقات بهزودی اعلام خواهد شد.
نظر شما