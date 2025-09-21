  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

واژگونی ساینا در محور هندیجان – دیلم یک کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت

اهواز -رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ازوقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا درمحور هندیجان به دیلم خبرداد که منجر به فوت یک مرد ۴۵ ساله ومصدومیت سه سرنشین دیگرشد.

مهران احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۹:۰۷ صبح امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی ساینا در کیلومتر پنج مسیر هندیجان به دیلم دچار واژگونی شد.

وی افزود: در این حادثه، سه نفر شامل یک مرد ۴۴ ساله و دو خانم ۱۴ و ۴۲ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند. متأسفانه یکی از سرنشینان، مردی ۴۵ ساله، در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

احمدی با اشاره به اعزام سریع تیم‌های امدادی از سوی ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC) گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان بقیه‌الله دیلم منتقل شدند.

