محمدرضا برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳ بامداد امروز شنبه، گزارشی از حریق در سولههای انبار نگهداری کالا در گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهر صنعتی کاوه دریافت شد که بلافاصله با اعزام ۱۰ خودروی آتشنشانی از ساوه، شهر صنعتی کاوه و شرکت طبیعت، عملیات اطفا آغاز شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساوه افزود: یکی از سولهها محل نگهداری موتورسیکلت بود که در مجاورت سوله دچار حریق قرار داشت، با تلاش آتشنشانان و عوامل گمرک، تمامی موتورسیکلتها پیش از سرایت آتش تخلیه شدند و این سوله تنها دچار تجمع دود شد.
برزگر ادامه داد: سوله دیگر که حاوی کارتن، رول کاغذ، مواد روغنی و رنگ بود، به دلیل شدت حریق بهطور کامل طعمه آتش شد و خسارت سنگینی دید. شدت آتش به حدی بود که سازه سوله تخریب و به اصطلاح «خوابیده» است.
وی با بیان اینکه آتشسوزی تحت کنترل است اما هنوز بهطور کامل مهار نشده، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده است.
رئیس سازمان آتشنشانی ساوه علت دقیق حادثه را در دست بررسی کارشناسان اعلام کرد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی کاوه یکی از مراکز مهم صنعتی ساوه است و این حادثه بار دیگر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در انبارهای صنعتی را یادآور شد.
