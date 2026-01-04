حریق مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار مهدی نجفی اظهار کرد: ساعت ۲ و ۱۱ دقیقه یکشنبه، حریق یک دستگاه خودروی مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱ شهید نظری در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اراک تصریح کرد: این حریق با سرعت عمل بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به طور کامل مهار شده و آتش‌نشانان پس از اطمینان از ایمنی محل را ترک کردند.

نجفی گفت: نصب کپسول آتش‌نشانی خودرویی مناسب، بازدید دوره‌ای از سیستم برق و سوخت خودرو و پرهیز از نگهداری مواد اشتعال‌پذیر در خودرو، می‌تواند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.