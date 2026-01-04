  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

حریق مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) اراک

حریق مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) اراک

اراک- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اراک از مهار حریق یک دستگاه خودروی مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار مهدی نجفی اظهار کرد: ساعت ۲ و ۱۱ دقیقه یکشنبه، حریق یک دستگاه خودروی مینی بوس در بلوار شهدای دولت (الهیه) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۱ شهید نظری در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی اراک تصریح کرد: این حریق با سرعت عمل بالا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به طور کامل مهار شده و آتش‌نشانان پس از اطمینان از ایمنی محل را ترک کردند.

نجفی گفت: نصب کپسول آتش‌نشانی خودرویی مناسب، بازدید دوره‌ای از سیستم برق و سوخت خودرو و پرهیز از نگهداری مواد اشتعال‌پذیر در خودرو، می‌تواند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.

کد خبر 6711840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها