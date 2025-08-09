سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی گسترده در یکی از سولههای اصلی این مجموعه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای آتشنشانی از چند ایستگاه به منطقه اعزام شدند.
فرماندار ساوه ادامه داد: با توجه به وسعت اولیه شعلهها، احتمال سرایت آتش به سایر انبارها و ساختمانهای مجاور وجود داشت اما با اقدامات سریع و هماهنگی نیروهای امدادی، این خطر برطرف شد.
حسینی گفت: در حال حاضر آتش در محدوده سوله اصلی مهار شده و پیشبینی میشود تا حداکثر دو ساعت آینده عملیات اطفای کامل به پایان برسد.
وی با تأکید بر اینکه این حادثه هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشته است، افزود: تمرکز اصلی در لحظات ابتدایی حادثه، حفظ جان افراد حاضر در مجموعه و جلوگیری از گسترش حریق بود که خوشبختانه با موفقیت انجام شد.
فرماندار ساوه همچنین از حضور بهموقع و هماهنگ نیروهای امدادی شامل آتشنشانی، اورژانس، پلیس و گروههای پشتیبانی قدردانی کرد و گفت: تجربه امروز نشان داد که آمادگی و هماهنگی دستگاههای امدادی میتواند از وقوع خسارات سنگینتر جلوگیری کند.
حسینی افزود: بر اساس مشاهدات میدانی، عملیات خنکسازی و ایمنسازی محل حادثه همچنان ادامه دارد و کارشناسان در حال بررسی علت دقیق آتشسوزی هستند.
بامداد امروز آتشسوزی گستردهای در یکی از سولههای انبار گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه ساوه رخ داد.
با اعزام ۱۰ خودروی آتشنشانی، سوله حاوی موتورسیکلتها نجات یافت اما سوله مجاور که مملو از کارتن، رول کاغذ، مواد روغنی و رنگ بود، بهطور کامل تخریب شد و خسارت سنگینی دید.
حادثه تلفات جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است.
